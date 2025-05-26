EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, İstanbul'a indi

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Beko'nun uçağı 17:00 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

KAPTAN MELİH'TEN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, ayağının tozuyla taraftarlarına mesaj gönderdi. Kaptan Mahmutoğlu: 'Yarın herkesi Bağdat Caddesi'ne bekliyoruz. Harika bir şampiyonluk kutlaması olacak.' ifadelerini kullandı.

🏆 İstanbul'a inen Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutluyorpic.twitter.com/7jV4o0MhFF — Spor Arena (@sporarena) May 26, 2025

Tarık Biberovic ise 'Bu takıma güveniyorum, inanılmaz bir kadroya sahibiz. Bu kupayı hak ettik. Böyle bir taraftara sahip olmak inanılmaz. Buraya geldiler, her yerde bizi desteklediler. Onlara sahip olduğumuz için çok şükrediyorum. Hepimiz çok mutluyuz, hala Avrupa fatihi olduğumuzun farkına varmaya çalışıyoruz. Tek düşündüğüm şey bu akşam güzelce kutlayıp yarın akşam Bağdat Caddesi'ne çıkmak.' ifadelerini kullandı.