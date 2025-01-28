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EuroLeague resmen açıkladı! İşte Final Four'un yeni adresi

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes
EuroLeague resmen açıkladı İşte Final Fourun yeni adresi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 13:14

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de mücadele ettiği EuroLeague'de Final Four'un 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de oynanacağı duyuruldu.

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EuroLeague'de 2025 Final Four'unun 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de oynanacağı açıklandı.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de mücadele ettiği EuroLeague'de Final Four'un adresi belli oldu. 2025 Final Four'u 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da gerçekleşecek. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

Öte yandan 23 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun biletleri 26 Şubat tarihinde satışa sunulacak.

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes

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