Euroleague maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! Anadolu Efes'in Real Madrid karşısında iddaa oranı...

Haberin Devamı

Bu bir ilandır

ANADOLU EFES - REAL MADRID

İstanbul'da oynadığı son 6 Euroleague maçını kazanan Anadolu Efes, bu sezon İspanya'da oynadıkları sezonun ilk maçında 13 sayı fark yediği Real Madrid'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

Zorlu bir maça çıkacaklarının bilincinden olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman; "Real Madrid çok güçlü ve tecrübeli bir takım. Kazanmak için takım halinde çok iyi savunma yapmalıyız..." dedi.

Real Madrid ise deplasmanda oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Fenerbahçe'ye konuk olduğu maçta 51 sayı atıp dibi gördüğünü düşünmüştük, daha sonra Litvanya'da Zalgiris Kaunas'a sadece 47 sayı atabildi. Kızılyıldız'a 65-62 kaybetti.

Kendi liglerinde Basquet Manresa'dan da fark yediler, oldukça formsuz bir dönemden geçiyorlar. Başantrenör Pablo Laso'nun takımdaki geleceği sorgulanıyor...

Haberin Devamı

Laso; "En kısa sürede fiziksel ve mental açıdan toparlanmamız lazım..." dedi. Asıl hedefleri ligi ilk 4 içinde tamamlayıp play-off'larda saha avantajını ellerinde bulundurmak. Bunun için de kalan 4 maçın en az 2'sini kazanmaları lazım.

Bu zorlu mücadeleyi siz de Misli.com üzerinden Canlı olarak izleyip Canlı iddaa oynayabilir, Tek Maç imkanıyla bahis yaparak heyecana ortak olabilirsiniz...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Anadolu Efes iç saha maçlarında ortalama 87 sayı atarken, potasında da ortalama 77,5 sayı görüyor.

- Real Madrid'in genel ortalaması 76,5 sayı ama söz konusu deplasman olunca ortalama 71 sayıya kadar düşüyorlar.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euroleague maçını kuponlarına alan Misli.com üyeleri "Anadolu Efes kazanır" seçeneğini ön planda tutmuşlar.

%15'lik kesim iç sahada etkili olan temsilcimizin formsuz rakibi karşısında sahadan zaferle ayrılmasını bekliyor...

%8'lik kesim ise "156.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 157 sayı çıkacağını düşünüyor.

Haberin Devamı

Misli.com'dan yeni üye olan herkese 20 TL hediye! Hemen buradan üye ol...