Kadınlar EuroLeague'de ilk finalist Sopron Basket

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Karşılaşmaya iyi başlayan Sopron Basket, pota altından Hatar’ın etkili oyunuyla bulduğu sayılarla ilk 5 dakikayı 13-5 önde geçti. Kalan dakikalarda Brooks’un devreye girmesiyle Sopron Basket, yakaladığı farkı korumayı başardı ve ilk periyodu 22-13 önde kapattı.



İkinci periyoda Copper’ın etkili oyunuyla başlayan Avenida, farkı 4’e kadar indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 20-24. Molanın ardından çok daha iyi bir görüntü çizen Sopron, Fegyverneky ve Brooks’un basketleriyle farkı tekrardan açmayı başardı ve farkı 16’ya kadar çıkardı: 20-36. Kalan dakikalarda farkı korumayı başaran Macar ekibi, ilk yarıyı 47-31 önde tamamladı.



Üçüncü periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Avenida, Dominguez ile etkili olurken Sopron Basket ise Hatar ile sayılar bularak farkı korumayı başardı. Avenida, periyodun bitimine 12 saniye kala Katie Lou Samuelson’dan bulduğu basket faul ile farkı 12’ye indirdi ve karar periyoduna Sopron Basket’in 64-52 üstünlüğü ile girildi.



Son periyoda etkili giren Avenida, Copper’ın bulduğu sayılarla farkı eritmeyi başardı ve karşılaşmanın bitimine 6:09 kala farkı 7’ye indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 59-66. Periyodun son bölümleri büyük heyecana sahne olurken son 2 dakikaya Sopron Basket, 70-66 önde girdi. Kalan dakikalarda farkı korumayı başaran Sopron Basket, parkeden 74-69 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.



SOPRON BASKET’İN 2’NCİ FİNALİ



Kulüp tarihinde 5’inci kez Dörtlü Final organizasyonunda yer almayı başaran Macaristan ekibi Sopron Basket, Perfumerias Avenida’yı mağlup ederek 2’nci kez, Kadınlar EuroLeague’de finale yükselmeyi başardı. Macar ekibi daha önce 2017/2018 sezonunda finale yükselme başarısı göstermiş ama finalde UMMC Ekaterinburg’a kaybederek kupayı kazanamamıştı.



COPPER VE INIGUEZ ÖDÜLLERİNİ ALDI



Perfumerias Avenida ile Sopron Basket arasında oynanan yarı final karşılaşmasının öncesinde EuroLeague’de sezonun koçu ile sezonun en iyi oyuncusu ödülleri, sahiplerine takdim edildi. Euroleague’de sezonun koçu ödülü Perfumerias Avenida’nın başantrenörü Ruberto Inıguez’in; sezonun en iyi oyuncusu ödülü (MVP) de aynı takımdan Kahleah Copper’ın oldu.



SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Jelena Tomic, Manuel Beniamino Attard, Mihkel Manniste



PERFUMERIAS AVENIDA: Dominguez 6, Copper 21, Cazorla 9, Hof 6, Karlie Samuelson 6, Fasoula 4, Katie Lou Samuelson 9, Rodriguez 4, Alarie 2, Aragones 2



SOPRON BASKET: Williams 13, Fegyverneky 3, January 8, Hatar 15, Brooks 27, Dolson 4, Jovanovic 4, Czukor, Varga



1’İNCİ PERİYOT: 13-22



İLK YARI: 31-47



3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-64



BEŞ FAUL: 39.11 Fegyverneky (Sopron Basket)