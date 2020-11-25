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Basketbol
Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Euroleague ile 3 yıllık anlaşma

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Euroleague ile 3 yıllık anlaşma
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Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonu Euroleague ile yeni bir anlaşma daha...

Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonu EuroLeague ile Tadım arasındaki sponsorluk anlaşması 3 yıl daha uzatılıyor. Anlaşmaya göre Tadım, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar EuroLeague’nin resmi sponsoru olacak.

İlki 2016 yılında, 3 sezonu kapsayacak şekilde gerçekleştirilen anlaşmaya göre Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonu olan EuroLeague’in Resmi Global Sponsoru olan marka 3 yıl boyunca EuroLeague’in resmi sponsoru olacak. Anlaşma 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olacak.

 Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de haftanın maçları perşembe ve cuma günleri oynanacak. 

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