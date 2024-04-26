Ünlü hakem hırsızlık nedeniyle tutuklandı

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Turkish Airlines EuroLeague’in hakemlerinden Matej Boltauzer, çarpıcı bir olaya karıştı.

Republika.rs’ın haberine göre; Sloven hakem, Belgrad’daki Nikola Tealsa havaalanından parfüm çalarken yakalandı.

221 avro değerindeki Tom Ford parfümünü çalan Boltauzer, yine haberde geçene göre bu olaya EuroLeague’in 12. haftasındaki Partizan – Monaco mücadelesinden sonra karıştı.

Yetkililer tarafından tutuklanan Boltauzer, 30.000 dinarlık ceza ödedi ve serbest bırakıldı.

Olay, Sırp medyasının hakeme ulaşması ve Boltauzer’in “Bu konuda bir bilgim yok. Üzgünüm, konuşamam.” demesi üzerine aydınlandı.