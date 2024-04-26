×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ünlü hakem hırsızlık nedeniyle tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Hakem#Euroleague#Matej Boltauzer
Ünlü hakem hırsızlık nedeniyle tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 19:47

Turkish Airlines EuroLeague’in deneyimli hakemlerinden Matej Boltauzer, Belgrad havaalanında hırsızlık yaparken yakalandı.

Haberin Devamı

Turkish Airlines EuroLeague’in hakemlerinden Matej Boltauzer, çarpıcı bir olaya karıştı.

Republika.rs’ın haberine göre; Sloven hakem, Belgrad’daki Nikola Tealsa havaalanından parfüm çalarken yakalandı.

221 avro değerindeki Tom Ford parfümünü çalan Boltauzer, yine haberde geçene göre bu olaya EuroLeague’in 12. haftasındaki Partizan – Monaco mücadelesinden sonra karıştı.

Yetkililer tarafından tutuklanan Boltauzer, 30.000 dinarlık ceza ödedi ve serbest bırakıldı.

Olay, Sırp medyasının hakeme ulaşması ve Boltauzer’in “Bu konuda bir bilgim yok. Üzgünüm, konuşamam.” demesi üzerine aydınlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakem#Euroleague#Matej Boltauzer

BAKMADAN GEÇME!