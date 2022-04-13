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Euroleague finalini kaybeden Fenerbahçe Safiport'ta Kayla McBride ortalığı karıştırdı! 'Zehirlendik' iddiası...

#Fenerbahçe Safiport#Kayla Mcbride#Kadınlar Euroleague
Euroleague finalini kaybeden Fenerbahçe Safiportta Kayla McBride ortalığı karıştırdı Zehirlendik iddiası...
Süleyman Arat

Kadınlar Euroleague'de favori olduğu final karşılaşmasını kaybeden Fenerbahçe Safiport ile ilgili önemli bir iddiada bulunuldu. ABD'li basketbolcu Kayla McBride, şiddetli gıda zehirlenmesi nedeniyle finalde kötü oynadıklarını öne sürdü ancak kulübü zehirlenme iddiasını yalanladı ve 'Virütik bir süreçti' ifadelerini kullandı. ABD’li yıldız Kayla McBride, “Finalden bir gün önce ben, Sabally, İagupova ve antrenörümüz Lapena, şiddetli gıda zehirlenmesi yaşadık” dedi. Sarı lacivertli kulüp ise “McBride’da ishal ve kusma belirtileri saptanmış, İagupova, Sabally ve Lapena’da benzer ancak çok hafif rahatsızlıklar görülmüştür. Virütik olan bu durumla ilgili tüm tedbirler alınmış ve oyuncular maça hazır çıkmıştır” açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe Safiport’un ev sahipliği yaptığı Euroleague finalinde Macaristan ekibi Sopron’a 60-55 mağlup olarak şampiyonluğu kaybetmesi camiada şok etkisi yaratırken, ABD’li oyuncu Kayla McBride’ın sosyal medya hesabından “Zehirlendik” diye açıklama yapması gündeme bomba gibi düştü.

Yarı finaldeki USK Prag karşılaşmasında 15 sayı atarak maçı çeviren oyuncu olan McBride, buna karşın finalde çok etkisiz kalıp sadece 2 sayı üretince sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü. 29 yaşındaki basketbolcu, tepkiler üzerine İnstagram’dan yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçından önce otelde yedikleri yemekten zehirlendikleri için kötü oynadığını iddia etti. McBride şunları söyledi:

"LÜTFEN NEFRET MESAJLARI ATMAYIN"

“Gerçekten çok üzgünüm. Bana inanın ki her şeyimi verdim. Prag maçın dan sonra ben, Satou Sabally, Alina İagupova ve hatta antrenörümüz Victor Lapena, şiddetli gıda zehirlenmesi yaşadık. Lütfen nefret mesajları atmayın. Bunu hak etmiyoruz. Fenerbahçe’nin bu ülke için ne anlam ifade ettiğini biliyoruz, biz bunu gururla taşıdık. Bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok şey yaşandı, hiçbir şeyi hak etmesek bile saygıyı hak ediyoruz. Mesajlarınız vahşi olsa bile sizler için dua ediyorum. Sopron’u tebrik ederim.”

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Fenerbahçe Kulübü, Kayla McBride’ın ‘zehirlenme’ iddiasını kısmen doğrulayan bir açıklama yaparken, oyuncuyu eleştirdi. Kulübün açıklamasında şöyle denildi:

"GEREKEN MÜDAHALELER YAPILDI"

“8 Nisan akşamı, McBride’da ishal ve kusma belirtileri saptanmış; serum desteği verilmiştir. Cumartesi günü Lapena, yardımcısı Ömer Buharalı aynı tedaviyi almışlar; İagupova ve Sabally’nin hafif rahatsızlıkları üzerine vitamin ilaç desteği verilmiştir. Virütik bir süreç olduğu belirtilen bu durum ile ilgili tüm tedbirler alınarak müdahale yapılmış; maç sabahı oyuncularımız tamamen hazır olduklarını belirtmişlerdir. Takımlar aynı otelde konaklıyor. Diğer kişilerde benzer durum yaşanmıyor. McBride’ın maçı kaybetmenin üzüntüsüyle yaptığı bu tavrı tasvip etmiyoruz.” Bu açıklamanın ardından McBride, paylaşımını sildi.

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MAÇTAN 1 GÜN ÖNCE ‘CiĞER YEDi’ iDDiASI

Sopron maçından bir gün önce yediği yemekten zehirlendiğini açıklayan Kayla McBride’ın, oteldeki açık büfede normalde karşılaşmalardan önce sporculara tavsiye edilmeyen bir ciğer yemeği yediği iddia edildi. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı yetkilileri ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, oyuncunun ciğer yemediğini belirtti.

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#Fenerbahçe Safiport#Kayla Mcbride#Kadınlar Euroleague

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