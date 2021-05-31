Euroleague finalinde Vasilije Micic ve Shane Larkin tarihe geçtiler! En değerli...

Barcelona'yı THY Euroleague finalinde 86-81 yenip tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan Anadolu Efes'in müthiş ikilisi Vasilije Micic ve Shane Larkin, final maçına da damga vurdu.

Mücadeleyi 25 sayıyla tamamlayan Vasilije Micic ve 21 sayı kaydeden Shane Larkin Barcelona'yı yıkan en önemli isimler olurken, şampiyonluk sonrası harika performanslarının ödülünü aldılar.

Micic ve Larkin, THY Euroleague finalinin en iyi oyuncuları seçilerek müthiş performanslarını taçlandırdılar. Böylece THY Euroleague tarihinde ilk kez 2 oyuncu birden finalin en iyi oyuncusu seçilmiş oldu.

Sırp yıldız Vasilije Micic, yarı finalde CSKA Moskova'ya ve finalde Barcelona'ya karşı gösterdiği performanslarla da normal sezonun ardından Final-Four'un da MVP'si seçildi.

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