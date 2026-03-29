EuroLeague CEO’sundan Fenerbahçe açıklaması! 'Yeni bir gelir dağılımı talep ediyor!'

EuroLeague CEO’su Chus Bueno, Avrupa basketbolunda dijital dönüşüm ve yeni gelir modelleri üzerine çalışmalarını açıklarken, kulüplerle taraftar deneyimini güçlendirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan Chus Bueno'nun sözleri şu şekilde oldu:

Euroleague’in algılanan en büyük zayıf noktasından başlayalım: Yeterince gelir getirmiyor, kendi kendini idame ettirebilecek kadar değil.

"Bir adım geriye gidelim. Herkes daha fazla para kazanmak istiyor. Euroleague, Avrupa'da zaten iyi gelir elde ediyor: NBA dışında bir numara. Ancak Avrupa basketbolu, sadece Euroleague değil, 60-70 milyon taraftarıyla Avrupa'nın ikinci spor dalı olmasına rağmen, olması gerektiği gibi para kazanamıyor. Bu, B2B düzeyinde: televizyonlar, platformlar... Medya tarafında trend durağan,ama daha fazla gelir talep etmek için pazara daha fazla nüfuz etmek ve daha iyi bir izleyici kitlesi yaratmak gerekiyor; kulüplerle çok daha iyi bir iş yapılabilir: plan bu. Ve bunu, televizyon gelirlerini artırma potansiyelinin en yüksek olduğunu belirlediğimiz kilit pazarlarda yapmalısınız. Bunun yanında son kullanıcıyla doğrudan ilişkiye de odaklanıyorum: onu en iyi şekilde paraya çevirmek için bir stratejimiz yok.”

Peki yeni bir strateji, taraftarla doğrudan ilişkiyi değiştirmede ne kadar etkili olabilir?

Son kullanıcı için gerçekten güçlü bir dijital platform yaratmalıyız. Her şey içerik dağıtımıyla başlıyor, ama sadece maçlarla sınırlı değil: bahis, ürün satışı, lisanslama, biletler, koleksiyon ürünleri, fantasy ligler… Tüm bunları tek bir rekabetçi platformda optimize edersek, kullanıcının davranışlarını, nelerden hoşlandığını, ne zaman satın almak istediğini öğrenebilirim ve ona özel hizmetler sunabiliriz; işte bu şekilde gelir elde etmeye başlıyoruz. 60 milyon taraftarın 10-12 milyonu çok tutkuluysa ve onlardan aylık 9,99 euro alabileceğiniz ürün ve hizmetler yaratırsanız, yılda yaklaşık 100 euro eder; bu da toplamda 1 milyar euroya ulaşır. İşte bulunduğumuz nokta ile olmak istediğimiz nokta arasındaki fark bu. EuroLeague bunu görüyor ve diğer oyuncular da, örneğin NBA, görüyor. Özellikle Avrupa büyük, sofistike bir pazar ve eğlenceye harcanacak parası var; bu bir fırsat.

Güçlü bir platform inşa edeceğiz; adı Euroleague+ olacak ve tüm bu ürünleri Avrupa’daki taraftarlara sunacak. Ne zaman hazır olacak? Başladık bile. Tüm süreçleri bir araya getirmek zaman alıyor ama önümüzdeki 12 ay içinde daha fazla gelir elde edebileceğimizi düşünüyorum. Umuyoruz ki önümüzdeki 6–12 ay içinde parçaları adım adım ekleyerek platformu hayata geçireceğiz.

Rus ve İsrail takımları… Gelecek sezon ne yapacaksınız?

“Öncelikle savaş, savaş demektir ve bu durumda olmak çok zor. Oyuncuların, taraftarların ve herkesin hayatını korumalısınız. Bu en önemli konu. Liglerimize katılan takımların durumunu ve oynayamayacak olan askıya alınmış takımları da yakından izliyoruz. Şu an herhangi bir değişiklik yok. Ayrıca Avrupa’daki hükümetlerimizle çok yakın olmalı, onların talimatlarına uymalı ve diplomatik yaptırımlara saygı göstermeliyiz. Şu an için Rusya ile pozisyonumuzu değiştirmiyoruz… Ve İsrail veya Dubai ile pozisyonumuzu da değiştirmiyoruz. Ama bu değişebilir; durumu günlük olarak takip ediyoruz. Şu an için İsrail ve Dubai takımları deplasmanda oynuyor; normal sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Play-offlar ve gelecek sezon için daha sonra karar vereceğiz. Adım adım, gün gün ilerliyoruz; sonuçların nasıl olacağını ve ne zaman netleşeceğini asla bilemezsiniz.”

Real Madrid ve Fenerbahçe’nin EuroLeague ile sözleşme imzalaması ne zaman gerçekleşecek?

“Burada çeşitli nedenler söz konusu. Fenerbahçe yıllardır gelirlerin yeniden dağıtılmasını talep ediyordu: Herkese karşı daha adil davranmak için bu durumu ele alıyoruz. Ayrıca NBA ile görüşmeler yaptıklarını da biliyorum. Real Madrid ise başından beri NBA konusunu araştırıyor. İkisini de Euroleague'de kalmaya ve ayrılmak yerine bir arada kalarak Euroleague aracılığıyla işleri iyileştirmeye ikna etmek istiyoruz.

Ama iyimserim: ikisinin de imzalayacağını düşünüyorum, umarım nispeten yakında. Ne zaman? Son tarihlerden hoşlanmam, ancak çok yakında bir cevaba ihtiyacımız olduğunu biliyorlar çünkü nisan ortasındaki bir sonraki yönetim kurulu toplantısında gelecek sezonun formatını belirlememiz gerekecek: hangi takımların olacağını bilmemiz gerekiyor ki, iki konferansla 22'ye çıkıp çıkmayacağımızı, 20'de kalıp kalmayacağımızı ya da herhangi bir nedenle durum değişirse belki 18'e düşüp düşmeyeceğimizi görebilelim. Önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde olumlu bir cevap alacağımızı umuyorum.

