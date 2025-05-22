EuroBasket 2029'un ev sahipleri belli oldu!

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FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvalarından olan EuroBasket'in 43'üncüsü İspanya, Yunanistan, Estonya ve Slovenya'da düzenlenecek.

Organizasyon söz konusu dört ülkenin başkentleri Madrid, Atina, Tallinn ve Lübliyana'da gerçekleştirilecek. Final aşamasına ise İspanya'nın başkenti Madrid ev sahipliği yapacak.

2015 yılında hayata geçirilen çoklu ev sahibi formatıyla gerçekleştirilen organizasyon, dört ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan beşinci Avrupa Basketbol Şampiyonası olacak.

Ev sahibi ülkelerin kararı FIBA Avrupa Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklanırken, görüşmede ilgilenen ülkelerin başvuruları değerlendirildi.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, EuroBasket 2029'u Avrupa'nın önde gelen basketbol merkezlerine taşıyacak olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Her biri güçlü bir basketbol kültürüne sahip olan bu ülkeler, unutulmaz bir organizasyon düzenleme konusunda net bir kararlılık gösteriyor. Ev sahibi ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışarak, takımlar, taraftarlar ve iş ortakları için başarılı ve akılda kalıcı bir turnuva düzenlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ise "Ulusal federasyonlarımızın bu etkinliği düzenleme konusundaki ilgisi, FIBA EuroBasket'in artan itibarı ve prestijinin bir göstergesidir. Tüm adaylara sundukları etkileyici başvurular için teşekkür ediyor, seçilen dört ülkeye, bu muazzam organizasyonu hayata geçirme yolculuklarında en iyi dileklerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Avrupa Basketbol Şampiyonası şampiyonu ve organizasyonun final aşamasına ev sahipliği yapacak İspanya, 2007'den bu yana ilk kez turnuvayı kendi topraklarında ağırlayacak.

Yunanistan ve Slovenya, daha önce şampiyonaya ev sahipliği yaparken, Estonya ise ilk kez bu görevi üstlenecek.

- Açılış maçı Santiago Bernabeu'da

Organizasyonun sosyal medya hesabı, Madrid'deki açılış maçının Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 bin kişinin maçı takip etmesinin beklendiği belirtildi.

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