EuroBasket 2022: Türkiye-Gürcistan basketbol maçı

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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda yoluna 2'de 2 yaparak devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan ilke karşı karşıya geliyor.
Maçta ikinci çeyrek oynanıyor
Türkiye 27-19 Gürcistan
İlk çeyrek sonucu: Türkiye 25-19 Gürcistan
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye- Gürcistan basketbol maçı saat 20:00'de başladı. Karşılaşma NTV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.
EUROBASKET 2022 A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIM KADROSU
FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımının 12 kişilik kadrosu şu şekilde; Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.