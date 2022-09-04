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EuroBasket 2022: Türkiye-Gürcistan basketbol maçı

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#Eurobasket 2022#Türkiye-Gürcistan Basketbol Maçı Ne Zaman#A Milli Erkek Basketbol
EuroBasket 2022: Türkiye-Gürcistan basketbol maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 12:09

A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu üçüncü maçında Gürcistan ile karşılaşıyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda yoluna 2'de 2 yaparak devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan ilke karşı karşıya geliyor.

Maçta ikinci çeyrek oynanıyor

Türkiye 27-19 Gürcistan

İlk çeyrek sonucu: Türkiye 25-19 Gürcistan

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye- Gürcistan basketbol maçı saat 20:00'de başladı. Karşılaşma NTV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

EUROBASKET 2022 A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIM KADROSU

FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımının 12 kişilik kadrosu şu şekilde; Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

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#Eurobasket 2022#Türkiye-Gürcistan Basketbol Maçı Ne Zaman#A Milli Erkek Basketbol

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