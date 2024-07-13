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EURO 2024'ün sürpriz çıkış yapan 11'inde Türkiye'den 3 isim

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#EURO 2024#A Milli Takım#Türkiye
EURO 2024ün sürpriz çıkış yapan 11inde Türkiyeden 3 isim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 16:34

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, EURO 2024'te sürpriz performans gösteren isimlerden ilk 11 oluşturdu. Kadroda A Milli Takımımız'dan 3 isim yer aldı.

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İspanyol Marca gazetesi, EURO 2024'te sürpriz performans sergileyen futbolculardan bir ilk 11 yaptı. Marca'nın 'Kimze onlardan bunu beklemiyordu ama harika bir turnuva geçirdiler' notuyla paylaştığı kadroda A Milli Takımımımız'dan Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

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Marca'nın EURO 2024 sürpriz ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Verbruggen (Hollanda)

Savunma: Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Hancko (Slovakya), Bijol (Slovenya), Ratiu (Romanya)

Orta saha: Aebischer (İsviçre), Reijnders (Hollanda), Arda Güler (Türkiye)

Forvet: Ndoye (İsviçre), Barış Alper Yılmaz (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)

EURO 2024ün sürpriz çıkış yapan 11inde Türkiyeden 3 isim

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#EURO 2024#A Milli Takım#Türkiye

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