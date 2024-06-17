EURO 2024'ün favorilerinden Fransa, formda Avusturya karşısında! Kadro tercihleri, çarpıcı istatistikler, iddaa oranları...

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AVUSTURYA

Belçika'nın 1 puan arkasında EURO 2024 bileti alan Avusturya, mart-haziran döneminde oynadığı 4 hazırlık maçının 3'ünü kazanarak turnuvaya geldi.

Mart ayında bizi de (Türkiye) 6-1'le aradan çıkardılar... Son olarak İsviçre ile 1-1 berabere kaldılar.

Ralf Rangnick'in kadrosunda göze çarpan 3 eksik bulunuyor.

David Alaba ve Xaver Schlager sakatlıkları nedeniyle Almanya'da boy gösteremeyecek.

Son ana kadar kadroda olan Guido Burgstaller ise dışarıda kaldı. Maximilian Entrup ile Marco Grüll tercih edildi.

Kalede, Union SG'de koca sezon sadece 3 maçta forma şansı bulan Heinz Lindner olacak.

Orta alanda "Konrad Laimer, Marcel Sabitzer & Christoph Baumgartner" üçlüsünü izleyeceğiz.

Michael Gregoritsch'le gol arayacaklar. Andreas Weimann ve Marko Arnautovic yedekte bekleyecek.

FRANSA

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Hollanda ve Yunanistan'ın bulunduğu grubun lideri olarak Almanya vizesi alan Fransa, toplam 6 hazırlık maçı oynayarak buraya geldi.

2 yenilgi aldılar, 2'si de Almanya'ya karşı...Hem Dortmund'da hem de Decines-Charpieu'da kaybettiler.

Geride kalan sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Christopher Nkunku, çapraz bağları koparan Lucas Hernandez ve Chelsea'de sezonun son kısmında forma giymeyen Axel Disasi kadroda yok.

Katar'daki Dünya Kupası'nı sakatlığı nedeniyle kaçıran, sezon başında Avrupa'dan (Chelsea) bedelsiz bir şekilde Arabistan'a (Al-Ittihad) giden N'Golo Kante son 2 hazırlık maçıyla birlikte milli takıma döndü.

Kante, Eduardo Camavinga'nın partneri mi olur? Yoksa Youssouf Fofana mı tercih edilir? Maç saati öğreneceğiz.

Kalede Mike Maignan, savunmada Jules Kounde, forvet arkasında Antoine Greizmann, hücumun bir köşesinde Kylian Mbappe forması garanti isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Avusturya'nın son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Kylian Mbappe, Fransa formasıyla çıktığı son 14 maçta 24 gol katkısı (14 gol 10 asist) yaptı.

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- Maçın İspanyol hakemi Jesus Gil Manzano, bu sezon 31 resmi karşılaşmada görev yaptı. (134 sarı kart - 5 kırmızı kart - 9 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu!

%52'lik kesim Fransızların Almanya serüvenine galibiyetle başlamasını bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

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Bizim Çocuklar turnuvada başarılı olacak mı? Uğur Meleke yorumladı...