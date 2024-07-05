EURO 2024'ün en iyi iki kalecisi karşı karşıya!

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A Milli Takımımız yarın Hollanda ile son 4 kalmak için kritik bir maça çıkacak. ‘Bizim Çocuklar’ Hollanda karşısında tarihi bir başarıya imza atmak isterken Ay yıldızlıların tecrübeli kalecisi Mert Günok ile Portakalların file bekçisi Bart Verbruggen’in performansları da maçın kaderinde önemli rol oynayacak.

KALEMİZ EMİN ELLERDE

Verbruggen 4 maçta 4 gol yerken 13 kurtarışla zirvede. Mert 3 maçta 3 kez topu ağlarından çıkarırken 12 kurtarışa imza attı. Avusturya maçında ikonik kurtarışıyla turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden olan Mert yarın da takımın en önemli kozlarından olacak.

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