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EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den!

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#Milli Takım#Euro2024#Mert Müldür
EURO 2024ün en güzel golü Mert Müldürden
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 14:24

Milli futbolcu Mert Müldür'ün, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan maçında attığı gol, taraftarın oylarıyla turnuvanın en güzel golü seçildi. Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan EURO 2024'te taraftarların en beğendiği goller belli oldu.

EURO 2024'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Futbol Takımı'nın, Dortmund'da Gürcistan ile oynadığı F Grubu ilk maçında Gürcistan'a karşı attığı gol, taraftarların oylarıyla şampiyonanın en güzel golü seçildiği ifade edildi.

Sırlamada, İspanya'nın, Fransa ile oynadığı yarı final karşılaşmasında genç futbolcu Lamine Yamal'ın attığı gol de ikinci oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.

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#Milli Takım#Euro2024#Mert Müldür

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