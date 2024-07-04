EURO 2024'ün en başarılı üçüncü takımı Türkiye

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çıktığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanan tek takım olan İspanya en başarılı ülke konumunda. Boğalar’ı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile turnuvanın ev sahibi Almanya takip ediyor. Gürcistan, Çekya ve Avusturya’yı yenip grup mücadelesinde Portekiz’e kaybeden Türkiye ise en başarılı takımlar sıralamasında 3. durumda.

FIFA SIRALAMASINDA 26. BASAMAĞA DOĞRU

EURO 2024 öncesi özel maçlarda alınan kötü sonuçların ardından FIFA sıralamasında 42.’liğe kadar gerileyen Türkiye şampiyonadaki başarılı sonuçlarla tırmanışa geçti. 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan millilerin bu sonuçların ardından açıklanacak yeni sıralamada 26.’lığa çıkması bekleniyor.