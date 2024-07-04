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EURO 2024'ün en başarılı üçüncü takımı Türkiye

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#EURO 2024#Milli Takım#Türkiye
EURO 2024ün en başarılı üçüncü takımı Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 07:00

A Milli Futbol Takımımız, son 16 turundaki 2-1’lik Avusturya zaferiyle birlikte EURO 2024’te çıktığı 4. karşılaşmada 3. galibiyetine ulaştı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çıktığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanan tek takım olan İspanya en başarılı ülke konumunda. Boğalar’ı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile turnuvanın ev sahibi Almanya takip ediyor. Gürcistan, Çekya ve Avusturya’yı yenip grup mücadelesinde Portekiz’e kaybeden Türkiye ise en başarılı takımlar sıralamasında 3. durumda.

FIFA SIRALAMASINDA 26. BASAMAĞA DOĞRU

EURO 2024 öncesi özel maçlarda alınan kötü sonuçların ardından FIFA sıralamasında 42.’liğe kadar gerileyen Türkiye şampiyonadaki başarılı sonuçlarla tırmanışa geçti. 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan millilerin bu sonuçların ardından açıklanacak yeni sıralamada 26.’lığa çıkması bekleniyor.

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#EURO 2024#Milli Takım#Türkiye

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