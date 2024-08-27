EURO 2024'ün Almanya ekonomisine katkısı 7,4 milyar avro oldu

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UEFA'dan yapılan açıklamada belirtilen Nielsen Sports raporuna göre, EURO 2024'ün Almanya ve 10 ev sahibi şehir için ekonomik katkısı 7,4 milyar avroya ulaştı. Bu meblağın yüzde 90'ından fazlası, 2,7 milyon bilet sahibinin (yüzde 44'ü yurt dışından), organizatörlerin ve akredite kişilerin yaptığı harcamalarının doğrudan sonucu ve bunun sonucunda ortaya çıkan dolaylı ve tetiklenen ekonomik etkilerden oluşuyor.

En önemli harcamalar arasında konaklama; ev sahibi şehirlere ve şehirler içinde seyahat ve stadyumların dışında ve içinde yiyecek ve içecekler yer alıyor.

Çalışmaya göre, ayrıca bilet sahiplerinin neredeyse üçte ikisi ev sahibi şehirler içinde toplu taşıma kullandı.

Küresel medyada varlık göstermeleri ve görünürlükleri sayesinde, ev sahibi şehirler ve ev sahibi ülke için toplam 571 milyon avroluk reklam değeri yaratıldı.

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EURO 2024'te oynanan 51 maça 2,7 milyon seyirci katılırken 1,7 milyonu en az bir maça katılan tek bilet sahipleriydi.

Bilet sahiplerinin yüzde 23'ü ev sahibi şehirlerden, yüzde 33'ü Almanya'nın geri kalanından ve yüzde 44'ü yurt dışından geldi.