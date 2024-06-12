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EURO 2024’ün açılış maçını Clement Turpin yönetecek

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#EURO 2024#Hakem#Avrupa Futbol Şampiyonası
EURO 2024’ün açılış maçını Clement Turpin yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 14:10

Almanya ile İskoçya arasında oynanacak olan EURO 2024'ün açılış maçını Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği açıklandı.

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Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024’ün açılış maçı, 14 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’de Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.

Müsabakada FIFA kokartlı Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin’in yardımcılıklarını yine Fransa Futbol Federasyonu’ndan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise François Letexier olacak.

Açılış müsabakasında VAR koltuğunda ise Fransız Jerome Brisard oturacak.

AVAR’da da Fransız Willy Delajod ile İtalyan Massimiliano Irrati görev yapacak.

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#EURO 2024#Hakem#Avrupa Futbol Şampiyonası

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