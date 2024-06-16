×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Euro 2024'teki Polonya-Hollanda maçına Süper Lig damgası! Adam Buksa başladı, Wout Weghorst bitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Euro2024#Polonya#Hollanda
Euro 2024teki Polonya-Hollanda maçına Süper Lig damgası Adam Buksa başladı, Wout Weghorst bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 18:22

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) D Grubu'nda Hollanda, Polonya'yı 2-1 mağlup ederken karşılaşmaya Süper Lig'de forma giyen isimler damga vurdu.

Haberin Devamı

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) D Grubu'nda Süper Lig'den tanıdığımız Sebastian Szymanski ve Adam Buksa'nın formasını giydiği Polonya, turnuvanın iddialı takımlarından Wout Weghorstlu Hollanda ile karşı karşıya geldi.

D Grubu'nda Fransa ve Avusturya ile tur mücadelesi veren Polonya ve Hollanda'nın Volksparkstadion Hamburg'daki karşılaşması tempolu ve gollü geçerken dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.

Gözden KaçmasınMaç sonucu: Polonya 1-2 Hollanda (EURO 2024 maçı)Maç sonucu: Polonya 1-2 Hollanda (EURO 2024 maçı)Haberi görüntüle

SZYMANSKI KORKUTTU

Polonya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, müsabakanın 15. dakikasında sert bir faule maruz kaldı. 

Hollandalı oyuncu Veerman'ın sert müdahalesinin ardından acılar içinde yerde kalan Sebastian Szymanski, bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkarak oyuna devam etti.

İlk yarıda etkisiz kalan Sebastian Szymanski, ikinci yarının başlangıcında yerini Donyell Malen'e bıraktı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEURO 2024te ilk maçımıza Arjantinli hakem Rakip Gürcistan...EURO 2024'te ilk maçımıza Arjantinli hakem! Rakip Gürcistan...Haberi görüntüle

Euro 2024teki Polonya-Hollanda maçına Süper Lig damgası Adam Buksa başladı, Wout Weghorst bitirdi

BUKSA PERDEYİ AÇTI

Sezonu Süper Lig'in takımlarından Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Polonyalı forvet Adam Buksa, Türkiye'deki performansıyla transferin gözdelerinden olurken Avrupa Şampiyonası'nda fileleri havalandırarak milli takım formasıyla 7. golünü attı.

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya yedek başlayan Robert Lewandowski'nin yerini alan Antalyasporlu Adam Buksa, attı gol ve oyunuyla beğeni aldı.

Sezonu Süper Lig ekibi Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Adam Buksa, ligde çıktığı 33 maçta tam 16 kez ağları sarsarken Avrupa Şampiyonası'nda  da golünü attı.

Müsabakanın 16. dakikasında kullanılan korner atışında yapılan ortaya güzel bir kafa vuruşu çıkaran Adam Buksa, Polonya'yı öne geçirirken milli takımla çıktığı 16. maçta 7. golünü kaydetti.

Gözden KaçmasınEURO 2024e ev ödevini de getirdi Futbol bir kaçıklık işi, Avrupa Şampiyonasında skandal karar...EURO 2024'e ev ödevini de getirdi! 'Futbol bir kaçıklık işi, Avrupa Şampiyonası'nda skandal karar...'Haberi görüntüle

Euro 2024teki Polonya-Hollanda maçına Süper Lig damgası Adam Buksa başladı, Wout Weghorst bitirdi

GAKPO TARİHİNE GEÇTİ

Polonya'da Adam Buksa'nın golüne Hollanda'da Cody Gakpo karşılık verirken çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Liverpool'un yıldızı Cody Gakpo, 2000 senesinden bu yana büyük turnuvaların (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) grup aşamasında üst üste dört maçta gol atan üçüncü Avrupalı oyuncu oldu.

Euro 2024teki Polonya-Hollanda maçına Süper Lig damgası Adam Buksa başladı, Wout Weghorst bitirdi

WEGHORST HOLLANDA'DA BİR İLKİ BAŞARDI

Hollanda'da maça sonradan dahil olan eski Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, mücadelenin son bölümlerinde attığı golle ülkesine galibiyeti getirdi.

Büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde Hollanda formasıyla oyuna sonradan girdiği maçlarda en fazla gol atan isim 3 golle Wout Weghorst oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euro2024#Polonya#Hollanda

BAKMADAN GEÇME!