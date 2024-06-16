Euro 2024'teki Polonya-Hollanda maçına Süper Lig damgası! Adam Buksa başladı, Wout Weghorst bitirdi

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Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) D Grubu'nda Süper Lig'den tanıdığımız Sebastian Szymanski ve Adam Buksa'nın formasını giydiği Polonya, turnuvanın iddialı takımlarından Wout Weghorstlu Hollanda ile karşı karşıya geldi.

D Grubu'nda Fransa ve Avusturya ile tur mücadelesi veren Polonya ve Hollanda'nın Volksparkstadion Hamburg'daki karşılaşması tempolu ve gollü geçerken dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.

SZYMANSKI KORKUTTU

Polonya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, müsabakanın 15. dakikasında sert bir faule maruz kaldı.

Hollandalı oyuncu Veerman'ın sert müdahalesinin ardından acılar içinde yerde kalan Sebastian Szymanski, bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkarak oyuna devam etti.

İlk yarıda etkisiz kalan Sebastian Szymanski, ikinci yarının başlangıcında yerini Donyell Malen'e bıraktı.

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BUKSA PERDEYİ AÇTI

Sezonu Süper Lig'in takımlarından Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Polonyalı forvet Adam Buksa, Türkiye'deki performansıyla transferin gözdelerinden olurken Avrupa Şampiyonası'nda fileleri havalandırarak milli takım formasıyla 7. golünü attı.

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya yedek başlayan Robert Lewandowski'nin yerini alan Antalyasporlu Adam Buksa, attı gol ve oyunuyla beğeni aldı.

Sezonu Süper Lig ekibi Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Adam Buksa, ligde çıktığı 33 maçta tam 16 kez ağları sarsarken Avrupa Şampiyonası'nda da golünü attı.

Müsabakanın 16. dakikasında kullanılan korner atışında yapılan ortaya güzel bir kafa vuruşu çıkaran Adam Buksa, Polonya'yı öne geçirirken milli takımla çıktığı 16. maçta 7. golünü kaydetti.

GAKPO TARİHİNE GEÇTİ

Polonya'da Adam Buksa'nın golüne Hollanda'da Cody Gakpo karşılık verirken çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

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Liverpool'un yıldızı Cody Gakpo, 2000 senesinden bu yana büyük turnuvaların (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) grup aşamasında üst üste dört maçta gol atan üçüncü Avrupalı oyuncu oldu.

WEGHORST HOLLANDA'DA BİR İLKİ BAŞARDI

Hollanda'da maça sonradan dahil olan eski Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, mücadelenin son bölümlerinde attığı golle ülkesine galibiyeti getirdi.

Büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde Hollanda formasıyla oyuna sonradan girdiği maçlarda en fazla gol atan isim 3 golle Wout Weghorst oldu.