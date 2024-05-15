EURO 2024’te yeni bir uygulama hayata geçirilecek: Hakemin tek muhatabı artık takım kaptanı

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UEFA bu konuda ilk adımı EURO 2024’te atacak. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, organizasyon boyunca hakemlerin kritik kararların gerekçelerini sadece takım kaptanlarıyla paylaşacağını dile getirdi.

Sadece takım kaptanının hakeme yaklaşabileceğini belirten Rosetti, “Kaptanlardan, kararın zamanında ve saygılı bir şekilde iletilmesi için takım arkadaşlarının hakemin etrafını sarmamalarını, doğrudan konuşmaların yapılmasına izin vermelerini istiyoruz. Takım arkadaşlarının hakeme saygı duymasını sağlamak kaptanın sorumluluğunda. Saygısızlık yapanlar sarı kart görecek” dedi.