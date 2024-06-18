EURO 2024'te Türkiye - Gürcistan maçına Arda Güler'in füzesi damga vurdu! Tarihe geçti, Ronaldo'nun rekorunu eline aldı

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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağup etti.
MONTELLA'DAN ARDA GÜLER'E GÖREV
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hücumda Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.
Milliler mücadeleye; Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11’i ile başladı.
Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım bekledi.
TRİBÜNLERE TÜRKİYE DAMGASI
Türk taraftarlar, Almanya’da düzenlenen şampiyonada millileri yalnız bırakmadı. BVB Dortmund Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tribünlerin çoğunun Türk taraftalar olduğu gözlendi. Taraftarlar mücadele öncesinde tezahüratlarla, ay-yıldızlıları maça hazırladı.
MERT MÜLDÜR'DEN HARİKA GOL!
Maça hızlı başlayan Milli Takımımız, 25. dakikada golü buldu. Soldan sıfıra inen Ferdi'nin ortasında savunmanın müdahalesiyle açılan topa ceza alanı hafifi sağ çaprazından çok sert vuran Mert Müldür, takımımızı öne geçirdi.
🇹🇷 Mert Müldür 🔥— Spor Arena (@sporarena) June 18, 2024
🚀 Gürcistan kalesine füze gönderiyorpic.twitter.com/XUvOQ3A98w
İKİNCİ GOLÜ BULDUK AMA...
İlk golün moraliyle baskısını sürdüren Milliler, 27. dakikada Kenan Yıldız'la ikinci golü de buldu ancak ofsayta takıldı. VAR incelemesi sonucu pozisyon çok az farkla ofsayt olduğu ekrana geldi ve golümüz geçersiz sayıldı.
GÜRCİSTAN GOLÜ BULDU
Gürcistan, ilk kez organize ve kalabalık şekilde kalemize geldiği atakta golü buldu. İyi paslaşmalar sonucu Mikautadze'nin kale alanı sağ çaprazından yakın direğe vuruşunda top ağlarımıza gitti.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
ARDA GÜLER'DEN İNANILMAZ GOL! FÜZE...
Dakikalar 65'i gösterirken Altın Çocuk sahneye çıktı. Rakip yarı alanının ortalarında topu önüne alan Arda Güler, sol ayağıyla harika bir şut çıkardı ve Gürcistan ağlarını sarstı.
🇹🇷 Altın çocuk 🧿— Spor Arena (@sporarena) June 18, 2024
🤩 Arda Güler'den jeneriklik golpic.twitter.com/k1xymbAztr
TARİHE GEÇTİ! RONALDO'NUN REKORUNUN YENİ SAHİBİ OLDU
Gürcistan filelerini harika golle havalandıran Arda Güler, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu oldu (19 yaş 114 gün)
Arda Güler ayrıca 19 yaş 114 gün ile Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.
KEREM AKTÜRKOĞLU SKORU BELİRLEDİ
Maçın son dakikalarında Gürcistan kalemizde gol aradı. Art arda pozisyonların sonuncusunda direkten dönen topu Mikautadze kaleye yolladı, Samet Akaydin kaleye giden topu kafasıyla çıkardı.
Kullanılan köşe vuruşunda rakip kaleci de ceza alanımızdaydı. Top ceza alanı dışına açıldı ve topu kapan Kerem Aktürkoğlu, rakip kaleye kadar giderek boş kaleyi buldu ve maçın skorunu belirledi.
GRUPLARA İLK KEZ GALİBİYETLE BAŞLADIK
Ay-yıldızlılar böylece 6. kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarda ilk kez ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.
Büyücü. 🪄pic.twitter.com/1VHQXC3ku2— Spor Arena (@sporarena) June 18, 2024