EURO 2024'te tüm eşleşmeler ve final yolu belli oldu! A Milli Takımımızın rakibi Avusturya

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te grup aşaması tamamlandı. 6 grubu ilk ikide bitiren takımlar ve en iyi 4 üçüncü adını son 16 turuna yazdırdı.

AVUSTURYA İLE EŞLEŞTİK! MAÇ TARİHİ...

F Grubu'nu 6 puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, son 16 turunda D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşti. Türkiye - Avusturya maçı 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'da Leipzig'de oynanacak.

A Milli Takımımız, son 16 turundaki rakibi Avusturya'ya Mart ayındaki hazırlık maçında 6-1 mağlup olmuştu.

TURNUVA AĞACINDA RAHAT YOLDAYIZ

Grubunu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, finale giden turnuva ağacında İtalya, İsviçre, Slovakya, İngiltere, Avusturya, Hollanda ve Romanya'nın bulunduğu yarıya yerleşti. Diğer yarıda ise İspanya, Gürcistan, Almanya, Danimarka, Portekiz, Slovenya, Fransa ve Belçika bulunuyor.

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Son 16 turunda Avusturya'yı elememiz halinde Romanya - Hollanda galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz.

İŞTE EŞLEŞMELER

İspanya - Gürcistan

Almanya - Danimarka

Portekiz - Slovenya

Fransa - Belçika

Romanya - Hollanda

Avusturya - Türkiye

İngiltere - Slovakya

İsviçre - İtalya