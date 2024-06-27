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EURO 2024'te tüm eşleşmeler ve final yolu belli oldu! A Milli Takımımızın rakibi Avusturya

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#EURO 2024#A Milli Takım#Türkiye
EURO 2024te tüm eşleşmeler ve final yolu belli oldu A Milli Takımımızın rakibi Avusturya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 00:23

EURO 2024'te grup maçları tamamlandı ve son 16 eşleşmeleri ile finale giden turnuva ağacı belli oldu. F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımızın final yolu da belli oldu.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te grup aşaması tamamlandı. 6 grubu ilk ikide bitiren takımlar ve en iyi 4 üçüncü adını son 16 turuna yazdırdı.

AVUSTURYA İLE EŞLEŞTİK! MAÇ TARİHİ...

F Grubu'nu 6 puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, son 16 turunda D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşti. Türkiye - Avusturya maçı 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'da Leipzig'de oynanacak.

A Milli Takımımız, son 16 turundaki rakibi Avusturya'ya Mart ayındaki hazırlık maçında 6-1 mağlup olmuştu.

TURNUVA AĞACINDA RAHAT YOLDAYIZ

Grubunu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, finale giden turnuva ağacında İtalya, İsviçre, Slovakya, İngiltere, Avusturya, Hollanda ve Romanya'nın bulunduğu yarıya yerleşti. Diğer yarıda ise İspanya, Gürcistan, Almanya, Danimarka, Portekiz, Slovenya, Fransa ve Belçika bulunuyor.

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Son 16 turunda Avusturya'yı elememiz halinde Romanya - Hollanda galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz.

İŞTE EŞLEŞMELER

İspanya - Gürcistan
Almanya - Danimarka
Portekiz - Slovenya
Fransa - Belçika

Romanya - Hollanda
Avusturya - Türkiye
İngiltere - Slovakya
İsviçre - İtalya

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#EURO 2024#A Milli Takım#Türkiye

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