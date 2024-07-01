EURO 2024'te tarihi galibiyet ve skandal hareket! İspanya ve İngiltere turladı, Gürcistan ile Slovakya veda etti...

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A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turunda son viraja girilirken, İspanya - Gürcistan ve İngiltere - Slovakya maçları oynandı. İşte karşılaşmalardan detaylar ve tarihe geçen anlar...

İNGİLTERE'Yİ BELLINGHAM İPTEN ALDI

Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Halil Umut Meler'in yönettiği maçta İngiltere ile Slovakya kozlarını paylaştı.

Arena Auf Schalke'de oynanan maçta ölüp ölüp dirilen İngiltere, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Slovakya'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'ye turu getiren golleri 90+5'te Jude Bellingham ve uzatmaların ilk dakikasında Harry Kane kaydetti.

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Slovakya'nın tek golü ise 25. dakikada Schranz'dan geldi.

İngiltere, çeyrek final mücadelesinde Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ile karşılaşacak.

SKANDAL HAREKET

Mücadelenin 90+5'inci dakikasında skora eşitliği getiren İngiltere'nin Real Madridli yıldızı Jude Bellingham, gol sevinci sırasında yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Sevinci sırasında Slovakya yedek kulübesine dönen Jude Bellingham, elini önce ağzına götürüp ardından cinsel organını işaret etti.

İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın bu hareketi, sosyal medyada tepki çekti.

İSPANYA GERİ DÖNDÜ, RAHAT TURLADI

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Son 16 Turu maçında İspanya ile Gürcistan karşılaştı.

Köln'de oynanan maçta Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden İspanya çeyrek finale yükseldi.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 39'da Rodri, 51'de Fabián Ruiz, 75'te Nico Williams, 83'te Dani Olmo kaydetti.

Gürcistan'ın tek golü ise 18. dakikada Le Normand'un kendi filelerine gönderdiği golle geldi.

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İspanya, çeyrek final karşılaşmasında ev sahibi Almanya ile mücadele edecek.

İSPANYA'DAN TARİHİ GALİBİYET

Avrupa Şampiyonası tarihinde açılış golünü yediği bir maçta en farklı galibiyeti alan takım, 1-0 geri düşmesine rağmen Gürcistan’ı 4-1 mağlup eden İspanya oldu.