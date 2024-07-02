EURO 2024'te tarihi bir gece! Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları maça damga vurdu, 'peri masalı' sona erdi...

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te geçtiğimiz gece iki çeyrek finalist daha belli oldu. Fransa - Belçika ve Portekiz - Slovenya maçlarının oynandığı gecede takımların performansı spor kamuoyunun gündemine oturdu.

Skor bakımından oldukça kısır geçen günde Fransa ve Portekiz turlarken, Cristiano Ronaldo'nun maç içindeki gözyaşları geceye damgasını vurdu.

İşte geride kalan gecenin öne çıkan detayları...

FRANSA, BELÇİKA'YI TEK GOLLE ELEDİ

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa ile Belçika, son 16 turunda karşı karşıya geldi.

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in düdük çaldığı müsabakaya Belçika, gruplarda oynadığı maçlardan farklı bir dizilişle çıktı. Avusturya karşılaşmasında burnunda kırık tespit edilen Fransızların yıldızı Mbappe, maskeyle oynadı. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Fransızlar ikinci yarıya hızlı başladı. Tchouameni, Mbappe ve Griezmann ile pozisyonlara giren Fransızlar, kalesinde Lukaku'nun bir şutunda tehlike yaşadı. 83. dakikada De Bruyne'nin ceza yayı üzerinden yaptığı şutta kaleci Mike Maignan gole izin vermedi. Son bölümlerde ataklarını sıklaştıran Deschamps'ın öğrencileri 85. dakikada golü buldu. 62. dakikada Marcus Thuram'ın yerine oyuna dahil giren Kolo Muani'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şutta Vertonghen'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Casteels'i yanıltarak filelere gitti. Karşılaşmada başka gol olmazken Fransa bu golle sahadan galip ayrıldı.

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Avrupa Şampiyonası'nda final oynadığı 2016 yılının ardından Fransa, tarihinde 8. kez çeyrek finale yükseldi.

PORTEKİZ PENALTILARLA TURLADI

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda Portekiz ile Slovenya karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena’da oynanan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Orsato düdük çaldı. Daniele Orsato’nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlendi. Portekiz, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltılar sonucunda Slovenya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

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Bu sonucun ardından Portekiz, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti. Slovenya ise turnuvaya veda etti.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Ronaldo, Slovenya'nın Atletico Madridli file bekçisi Jan Oblak'la sık sık karşı karşıya geldi.

Kariyerinde ilk defa Avrupa Şampiyonası grup maçlarını golsüz geçen Ronaldo, Slovenya maçında çok istekli görünse de bir türlü Oblak'ı geçemedi.

Maçın başından itibaren gol için her şeyini ortaya koyan 39 yaşındaki yıldız, Oblak'ın harika kurtarışlara imza attığı maçta gol orucunu bir türlü bozamadı.

Portekiz, 103. dakikada Diogo Jota'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanırken Ronaldo'nun penaltı vuruşunu kaleci Jan Oblak kurtardı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Portekiz'i öne geçirme fırsatını kaçıran Ronaldo, ilk uzatma devresinin sona ermesiyle gözyaşlarına boğuldu.

Kaçırdığı penaltı nedeniyle çok üzülen Ronaldo, hüngür hüngür ağlarken takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

SERİ PENALTILARDA ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Seri penaltılara giden mücadelede ilk penaltı atışını kullanan Ronaldo, bu kez Oblak'ı geçerek fileleri havalandırdı ve tribünlere dönerek özür mahiyetinde bir hareket yaptı.

DIOGO COSTA 3 PENALTI KURTARDI

Portekiz'de galibiyetin mimarı olan kaleci Diogo Costa, uzatmanın son anlarından Sesko'ya geçit vermeyerek mücadeleyi penaltılara taşıdı.

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Penaltı atışlarına damga vuran Portekiz kalecisi Diogo Costa, Slovenya'nın attığı 3 penaltı atışını da kurtardı.

Portekiz'de ise Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva penaltı atışlarını gole çevirdi.

TARİHE GEÇTİ

Ayrıca Diogo Costa, Avrupa Şampiyonası tarihinde seri penaltılara giden bir maçta gol yemeyen ilk kaleci oldu.