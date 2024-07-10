EURO 2024'te tarihe geçen gecenin ardından öne çıkan detay ve flaş yorum: Lamine Yamal, Arda Güler ve Pele'yi geçti | 'Fransa finali hiç hak etmemişti'

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İspanya ile Fransa, EURO 2024 yarı finalinde karşı karşıya geldi. Futbolseverleri büyük bir heyecana sürükleyen ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf İspanya oldu.

1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'le geçen İspanya, adını finale yazdırdı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Lamine Yamal ve Dani Olmo kaydetti. Fransa'nın tek sayısı ise Kolo Muani'den geldi.

İSPANYA TARİH YAZDI

EURO 2024'te oynadığı altı maçı da kazanan İspanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste altı galibiyet alan ilk takım oldu.

YAMAL'DAN MÜKEMMEL GOL

Müsabakanın 21. dakikasında sol ayağıyla yaklaşık 25 metreden harika bir şut çıkaran Lamine Yamal, Fransız file bekçisi Maignan'ı çaresiz bıraktı.

Ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı klas vuruşla fileleri havalandıran Yamal, milli futbolcumuz Arda Güler'in Gürcistan'a attığı harika golün bir benzerini kaydetti.

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PELE'NİN REKORU ELİNE GEÇİRDİ

Fransa filelerini havalandıran Lamine Yamal (16 yaş 362 gün), Pele'nin (1958; 17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

TURNUVANIN EN GENCİ

İspanyol Lamine Yamal, 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan'a karşı mücadele ederek turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu unvanını kazanmıştı.

Daha önce 17 yaş 246 günlükken turnuvada forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

SADECE VURDUM VE ŞANSLIYIM Ki GOL OLDU

Lamine Yamal, 17. doğum gününü final maçından bir gün önce, 13 Temmuz’da kutlayacağını ve bu galibiyetin kendisine en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Maçın ardından açıklama yapan genç futbolcu, “Almanya’ya gelirken tek amacım her maçı kazanmaktı ve şu ana kadar da her şey istediğim gibi gidiyor” dedi. Yamal, attığı golle ilgili de “Açıkçası top ayağıma geldiğinde çok da düşünmedim, gerideydik gol atmamız gerekiyordu. Sadece vurdum ve şanslıyım ki gol oldu” diye konuştu

ARDA GÜLER, RONALDO'NUN REKORUNU KIRMIŞTI

Avrupa Şampiyonası'nda genç yıldızlar damga vururken A Milli Takım'la harikalar yaratan Arda Güler, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırmıştı.

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Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırmıştı.

Daha önce bu rekor, 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunuyordu.

Uğur Meleke: Kale topa gelir mi bir daha?

Marco van Basten, Euro’88’e yedek kulübesinde başlamıştı. Turnuvanın ilk maçında Hollanda Sovyetler’e yenilmese ve Michels’in as santrforu Bosman berbat bir futbol oynamasa belki de tarih yazılamayacaktı. Şu anda turnuvanın jeneriğinde de kullanılan o fantastik voleyi izleyemeyecektik. Toto Schillaci de Dünya Kupası 1990’a yedek başlamıştı. Hatta kupanın ikinci maçında da yedek oturdu Schillaci. Vicini onu ancak üçüncü maçta koydu ilk 11’e. Schillaci o günden itibaren hiçbir maçı boş geçmedi, turnuvayı 7 gol katkısı, altın ayakkabı ve altın topla bitirdi.

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4-6-0’DA TORRES’E YER YOKTU

Benzer bir hikâyeyi Euro 2012’de Fernando Torres’te de görüyoruz. Del Bosque’nin 4-6-0’ında Torres’e yer yoktu. 6 maçın sadece ikisine başlayarak turnuvayı gol krallığı apoletiyle bitirdi Torres.

12 sene sonra bir Van Basten, bir Schillaci hikâyesi daha yaşanıyor gözümüzün önünde. Leipzig’in 26 yaşındaki 10 numarası Olmo, turnuvada 4 maça yedek kulübesinde başladı. Almanya’yla oynanan çeyrek finalde Pedri’nin erken sakatlığı getirdi Olmo’ya büyük fırsatı. Almanya’yı 1 gol-1 asistle yıktı.

Dün Fransa’ya da süper bir gol attı. Gürcistan’a ve Fransa’ya attığı goller öncesi sihirli dokunuşları inanılmaz. Benim için gelmiş geçmiş en güzel gol, Marco Van Basten’ın ayağından çıkan topun kaleye gitmediği, adeta kalenin topa geldiği o inanılmaz voledir.

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Olmo bu özgüvenle ve sihirli dokunuşlarla devam ederse, Euro 2024’e bir mini Van Basten izi bırakmaya aday.

FiNALi HAK ETMEMiŞLERDi

FiFA sıralamasının ikincisi, Avrupa’nın kâğıt üzerinde en güçlü takımı Fransa, bu turnuvada Hollanda (FİFA no.7), Belçika (no.3), Portekiz (no.6) ve İspanya (no.8) ile oynadı. Finale kalsalardı belki de İngiltere (no.5) ile karşılaşacaklardı. Ve böylece kendilerinden sonra Avrupa’nın en güçlü beş ekibinin beşiyle de oynamış olarak kapatacaklardı turnuvayı.

Tabii ki futbolda en önemli faktör fikstür değil. Fransa da zaten turnuvanın genelinde finali hak eden bir performans sergilemedi. Ancak İngiltere’nin fikstürüyle Fransa’nınkini kıyaslayınca da yolculuklarının pek dengeli olmadığı ortada.

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