EURO 2024'te sürpriz ve olayların gecesi! İsviçre, 31 yıl sonra İtalya'yı devirdi | Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen maçta Almanya, Danimarka engelini aştı

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A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2024'te heyecan İsviçre - İtalya ve Almanya - Danimarka maçlarıyla devam etti. Büyük sürprizlerin yaşandığı gecede ilginç olaylar da yaşandı.

Gözden Kaçmasın Ben bu hakemden tedirginlik duyuyorum Haberi Görüntüle

İşte geride bıraktığımız gecede yaşananlar:

SÜRPRİZ: İSVİÇRE, İTALYA'YI DEVİRDİ

Son 16 turu 19.00 seansında İsviçre ile İtalya Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği mücadelenin 37. dakikasında Ruben Vargas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Remo Freuler meşin yuvarlağı ağlara göndererek İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan İsviçre, 46. dakikada sol kanattan Michel Aebischer'in pasında ceza sahası içinde Vargas'ın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.

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İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, Murat Yakın'ın öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. İsviçre, çeyrek finalde İngiltere - Slovakya maçının galibiyle karşılaşacak.

31 YIL SONRA GELEN ZAFER

Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galibiyetle ayrılan İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım olurken 31 yıl sonra İtalya'yı mağlup etme başarısı gösterdi.

İsviçre'nin başında İtalya'yı eleyerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Murat Yakın, teknik direktörlük kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı.

İsviçre, çeyrek finalde İngiltere - Slovakya maçının galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DE OYNADI

Murat Yakın, 15 Eylül 1974 tarihinde Basel'de doğdu. Ailesi aslen Adanalı olan Murat Yakın, profesyonel futbol kariyerine 1992 yılında Grasshopper takımında başladı. 1997-1999 yıllarında Stuttgart'ta, 1999-2000 yıllarında Fenerbahçe'de, 2000 ve 2001-2006 yıllarında Basel'de, ve 2000-2001 yıllarında Kaiserslautern'de top koşturdu. 2006 yılında 31 yaşındayken futbolu bıraktı. Yakın, kariyeri boyunca 274 maça çıktı ve 47 gol attı. İsviçre Milli Takım formasını 49 kez giydi. Murat Yakın, futbolcu Hakan Yakın'ın ağabeyidir.

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2021'DEN BU YANA İSVİÇRE'NİN BAŞINDA

2006 yılında Concordia Basel takımını çalıştırmaya başlayan Murat Yakın, 2009 yılında Thun takımının başına geçti. Yakın, 2011-2012 yılında Luzern takımını çalıştırdı. 2014-2015 sezonunda Spartak Moskova takımının teknik direktörlüğünü yaptı. Murat Yakın 2021 yılında İsviçre Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

ALMANYA, İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Almanya, Signal Iduna Park'ta yoğun yağmur yağışı nedeniyle uzun süre duraklayan maçta Danimarka'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Almanya'ya turu getiren golleri 54'te Havertz (P) ve 68'de Musiala kaydetti.

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Almanya, çeyrek finalde İspanya - Gürcistan eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

MAÇ, HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BİR SÜRE DURDU

Almanya-Danimarka maçı, stadyumun etrafına düşen şimşekler ve yoğun yağış nedeniyle durduruldu.

Almanya - Danimarka maçının 35. dakikasında yoğun yağış nedeniyle ara verildi.

Almanya-Danimarka karşılaşmasının hava şartları sebebiyle durdurulmasının ardından oyuncular soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 25 dakikalık bekleyişin ardından oyuncular sahaya çıktı ve maç kaldığı yerden devam etti.