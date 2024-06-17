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Euro 2024'te silah sesleri! Polis etkisiz hale getirdi

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#Euro2024#Polonya#Hollanda
Euro 2024te silah sesleri Polis etkisiz hale getirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

Almanya’nın Hamburg kentinde oynanan Polonya-Hollanda maçı öncesi stat dışında istenmeyen olaylar yaşandı.

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Alman polisi, balta ile molotof taşıyan bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirdi. Yapılan açıklamada, bir taraftarın balta, molotof ve yangın söndürücü ile polis memurlarını tehdit ettiği, polisin silah kullanması sonucu yaralanan şahsın tedavi altına alındığı belirtildi. Polisin olayları bastırmak için önce biber gazı kullandığı, ardından havaya ateş açtığı da kaydedildi. Polisler, adamın ‘yalnız bir fail’ olduğuna inanıyor ve şu anda tıbbi tedavi gördüğünü söylüyor. Bir polis sözcüsü, olayın futbol maçıyla ilgili olduğuna dair bir gösterge olmadığını söyledi.

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#Euro2024#Polonya#Hollanda

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