EURO 2024'te şampiyon İspanya! İngiltere'nin kupa hasreti devam ediyor

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te final heyecanı yaşandı. İspanya ile İngiltere, Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İspanya, son anları nefes kesen maçı 2-1 kazandı ve EURO 2024'te şampiyon oldu.

Mücadelenin ilk yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca oyuncular soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan İspanya, 47. dakikada Yamal'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Nico Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti. 73. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Bellingham'ın ceza sahası dışına pasında Cole Palmer sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. 86. dakikada sol kanattan Marc Cucurella'nın ceza sahasına ortasında Marc Cucurella fileleri havalandırdı ve İspanya 2-1 öne geçti.

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SON DAKİKADA İNANILMAZ POZİSYON

İngiltere, 90. dakikada gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Rice'ın kafa vuruşunu Simon çıkardı, dönen topu Guehi kaleye yolladı, Olmo çizgiden çıkardı.

İSPANYA'NIN 4. ŞAMPİYONLUĞU! REKOR...



Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazandı. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı. İspanya, bugün oynanan karşılaşmada ise İngiltere'yi yenerek tarihinde bu kupayı 4. kez elde ederek en fazla şampiyon olan ülke oldu. Daha önce 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de mutlu sona ulaşmış 1984'te ise ikinciliği elde etmişti.

İNGİLTERE YİNE FİNAL KAYBETTİ!

Tarihinde hiç Avrupa şampiyonluğu olmayan İngiltere, EURO 2020'nin ardından EURO 2024'te de final kaybetti ve kupa hasretini sürdürdü.

İSPANYA 2-1 İNGİLTERE

GOL: 47' Nico Williams, 73' Palmer, 86' Oyarzabal

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Yamal, Nico Williams, Alvaro Morata

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İNGİLTERE: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Mainoo, Rice, Bellingham, Foden, Kane

Lamine Yamal tarihe geçti

Final maçında sahaya çıkan genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, tarihe geçti.

Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı.

13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekorun yeni sahibi oldu.

Tribünlerde İngiliz hakimiyeti

İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında tribünlerin büyük bölümünde İngiliz taraftarlar yer aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan finale İngilizlerin ilgisi büyük oldu.

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İngilizler, tarihlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu hedefiyle geldikleri Berlin'de tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Kapanış seremonisi

İspanya-İngiltere karşılaşması öncesinde EURO 2024'ün kapanış seremonisi gerçekleştirildi.

"El sıkışma" temalı gösteride, Berlin merkezli Lunatix Dans Topluluğu sahne aldı. Seremoni, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Karşılaşma öncesinde şampiyonluk kupasını sahaya son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi.

İngiliz taraftarlar, EURO 2020 finalinde mağlup oldukları İtalya'nın kaptanı Chiellini sahaya çıktığında ıslıklarla protesto etti.