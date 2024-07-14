EURO 2024'te şampiyon belli oluyor! İspanya-İngiltere iddaa oranları, son gelişmeler, çarpıcı istatistikler...

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İSPANYA

EURO 2024'teki tüm maçlarını kazanarak (1'i uzatmada) finale yükselen İspanya'da Pedri dışında eksik yok.

Robin Le Normand ve Dani Carvajal cezalarını tamamladı, ilk 11'deki yerlerini alacak.

Pedri'nin yokluğunda orta alanda Dani Olmo görev yapacak. Olmo son 3 maçın tamamında gol attı; 2 de asisti bulunuyor.

Olmo'yu Rodri ve Fabian Ruiz tamamlayacak.

Kanatlarda Lamine Yamal (sağ) ve Nico Williams (sol) forma giyecek.

Yarı final sonrası sevinç sırasında, güvenlik görevlisinin üzerine kayıp düşmesiyle sakatlanan Alvaro Morata'da sıkıntı yok; maç saati hazır olacak.

İNGİLTERE

Son 16'da 90+5'te ayakta kalan, çeyrek finali penaltılarla geçen ve yarı finalde 90'da attığı golle kazanan İngiltere'de eksik yok!

Sakatlığını tamamen atlatan ve Hollanda maçının ikinci yarısında sol kanat bek olarak görev yapan Luke Shaw, bu kez ilk 11'de olacak.

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Üçlü savunmayı "Kyle Walker, John Stones & Marc Guehi" oluşturacak.

Orta alanda "Kobbie Mainoo & Declan Rice" ortaklığı olacak.

Bukayo Saka'yı sağ kanat bekte, Jude Bellingham ve Phil Foden'ı forvet (Harry Kane) arkasında izleyeceğiz.

"İspanya - İngiltere" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- EURO 2024'te ilk 3 maçını gol yemeden kazanan İspanya, son 3 maçta kalesini gole kapatamadı.

- İngiltere'nin son 5 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 10 gol)

- Maçın Fransız hakemi François Letexier, EURO 2024'te 3 karşılaşmada düdük çaldı. (10 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İspanya kazanır" oldu!

%46'lık kesim İspanyolların (90 dakika içinde) İngiltere'yi yenerek kupayı havaya kaldıracağını düşünüyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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"İspanya-İngiltere" EURO 2024 finalini Uğur Meleke yorumladı...