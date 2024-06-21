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EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Grup etabının ikinci maç haftasının ikinci günü kritik müsabakalara sahne oldu. Favorilerin sahne aldığı günde son şampiyon İtalya, İspanya'ya boyun eğerken İngiltere'nin Danimarka beraberliği çok konuşuldu.

SIRBİSTAN, 1 PUANI 90+5'TE ALDI

Günün ilk maçında C Grubu'nda yer alan Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Münih kentinde bulunan Allianz Arena’da oynanan maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çaldı. İki tarafın da dengeli bir oyun ortaya koyduğu ilk yarıda gole yaklaşan taraf 38. dakikada Slovenya oldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Timi Elsnik’in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

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Mücadelede dengeyi değiştiren gol ise ikinci yarıda geldi. 69. dakikada Timi Elsnik’in uzak direğe yaptığı ortada Zan Karnicnik’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Slovenya 1-0 öne geçti. Slovenya, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk galibiyetini almaya yakınken maçın son saniyesinde, 90+5'te Sırbistan beraberlik golünü buldu. Ilic'in kullandığı kornere iyi yükselen Luka Jovic'in kafa vuruşu sonrası top ağlara gitti ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla C Grubu’nda Slovenya puanını 2’e yükseltti, Sırbistan ise ilk puanını aldı.

TADIC, 82 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan, Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic de 11’de başladığı mücadelenin 82. dakikasında yerini Lazar Samardzic’e bıraktı.

İNGİLTERE'YE DANİMARKA ENGELİ

Günün ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

İngiltere'nin golünü 18. dakikada Harry Kane atarken Danimarka'nı sayısını 34'te Morten Hjulmand kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 4'e, Danimarka ise 2'ye yükseltti.

Oyun olarak tat vermeyen İngiltere, Danimarka beraberliğiyle taraftarlarından büyük tepki çekti.

TARİHİNDE 2'DE 2 YOK

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te gruptaki iki maçında 4 puan toplayan İngiltere, tarihinde hiçbir Avrupa Şampiyonası'na 2'de 2 galibiyetle başlayamama serisini sürdürdü.

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HARRY KANE TARİHE GEÇTİ AMA...

Danimarka karşısında İngiltere'yi öne geçiren golü atan Harry Kane, Michael Owen ve Wayne Rooney'nin ardından ülke tarihinde 4 farklı büyük turnuvada gol atmayı başaran üçüncü futbolcu oldu.

Bu rekora rağmen yıldız golcünün iki maçtaki performansı beğeni almadı.

GOL BEKLENTİSİ ÇOK DÜŞÜK

İngiltere, 1-0 kazandığı Sırbistan maçında 0.52 gol beklentisi üretmişti. Danimarka maçında ise 0.85 gol beklentisi üretildi.

İngiltere'nin oynadığı iki maç, turnuvada şu ana kadar en az gol beklentisi üretilen iki maç olarak kayıtlara geçti.

TAKIM TRİBÜNE GİTTİ, TARAFTARLAR AYRILDI

1-1 beraberlik sonrası üzüntü yaşayan İngiliz futbolcular, maçın ardından taraftarlarına gitti ancak tribünü dolduran İngiliz taraftarlar çoktan yerlerinden ayrılmıştı.

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Danimarka ise binlerce taraftarıyla bütünleşti.

"FAZLA UYUŞUKLAR"

İngiliz efsane Micah Richards, BBC'de yaptığı yorumda; "İngiliz oyunculara böyle oynamaları mı söyleniyor bilmiyorum. Uyuşuklar, daha fazla enerjiye ve daha agresif olmaya ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

'COLE PALMER NEDEN OYNAMIYOR?'

Premier Lig'de sezonu 22 gol ve 11 asistle tamamlayan ve kadroya alınan Cole Palmer'ın bir dakika bile süre almaması da sosyal medyada çok tartışıldı. Palmer ismi, TT oldu.

"TAKIMA 'GERİ ÇEKİLİN' DEMEDİM"

Maçın ardından konuşan Southgate; "Açıkçası umduğumuz gibi olmadı. Topu yeterince iyi kullanamıyoruz ve bunu yaparsanız bu gece olduğu gibi zaman zaman acı çekersiniz. Bulmamız gereken başka bir seviye olduğunu biliyoruz. Takıma golden sonra geri çekilmeleri gerektiğini söylemedim. Bence arka üçlülerde oldukça akıcı olan takımlarla oynadık ve onlara baskı yapmak kolay değil ama bunu son iki maçta yaptığımızdan daha iyi yapmalıyız. Trent'i oyundan çıkardım çünkü Conor Gallagher'ın oyunda olmasını istedim. Enerjiye ihtiyacımız vardı, daha iyi pres yapmamız gerekiyordu. Conor bunu çok iyi yapıyor." dedi.

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İSPANYA, İTALYA'YI TEK GOLLE DEVİRDİ

Günün son maçında ise B Grubu'nda yer alan İspanya ile İtalya kozlarını paylaştı. Gelsenkirchen'de oynanan maçı İspanya 1-0 kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada Calafiori kendi kalesine attı.

Dev maçın genelinde üstün olan İspanya, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. İtalya ise 3 puanda kaldı.

Grubun son maçlarında İspanya, Arnavutluk ile; İtalya ise Hırvatistan'la karşılaşacak.

1980'DEN BU YANA İLK KEZ...

İspanya, İtalya maçında rakibine yalnızca 4 kez şut izni verdi. Bu istatistik, 1980 yılında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana bir takımın an az şut attığı maç olarak kayıtlara geçti.