Euro 2024'te mest eden Arda Güler, 'abi'yi dünyaya tanıttı

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Arda Güler, maç sonu Real Madrid’ten takım arkadaşlarından tebrik paylaşımları ve dünya basınından övgüler aldı. Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois, sosyal medya hesabından “Ardaaa Abi” ifadelerini kullandı. Jude Bellingham ise Arda Güler’in golüne, “Hiç şaşırmadım abi” yorumunu yaptı. Dünya basını yorumları:

Bild: Arda Güler’in golü stadyumu havaya uçurdu! · AS: Sihirbaz Arda Güler bir başyapıta imza attı.

Aman Tanrım! Arda sen ne yaptın

BBC: ‘Türk Messi’ sahneye çıktı, Türkiye 3-1 kazandı.”

TELEGRAPH: Arda’nın sersemletici vuruşu Türkiye’nin galibiyetini mühürledi”

DER SPİEGEL: Genç bir çocuk rüya gibi bir golle on binleri coşturdu.

MUNDO DEPORTİVO: Aman Tanrım! Arda sen ne yaptın, inanılmaz bir gol.

L’EQUİPE: Türk mücevheri Arda farkını ortaya koydu.

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MARCA: Genç Türk incisi, köşeden attığı harika golle maçın sonucunu belirledi.

2008 RUHUNU YAŞATIYORUZ

Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, “2008 ruhu bizim için çok önemli. Sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Tek hedefimiz bu. Bugün eminim ki gördünüz takım istekliydi, çok çalıştı. Bugün herkes maç için stada milli takım formasıyla geldi. Bu da bizi çok mutlu etti” dedi.