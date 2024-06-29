Euro 2024'te İtalya'yı mat eden Türk! Tam 44 yıl sonra bir ilk yaşandı

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu müsabakasında Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ile Luciano Spalletti'nin yönettiği İtalya kozlarını paylaştı.

Türk asıllı Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada İtalya'yı mat ederek şampiyonada ilk çeyrek finalist olurken Murat Yakın ve öğrencileri büyük alkış aldı.

Eşleşme öncesi yaptığı açıklamada İtalya'yı çok iyi analiz ettiklerini kaydeden ve oynamak için sabırsızlandıklarını belirten Murat Yakın, oynattığı oyun ve aldığı galibiyetle söylemlerini doğruladı.

İLK DAKİKADAN İTİBAREN AGRESİF BAŞLADI

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleye çok etkili başlayan Murat Yakın'ın İsviçre'si, Breel Embolo ile birçok kez gol fırsatı yakalasa da İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi.

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1980'DEN BU YANA BİR İLK

İtalya'yı kendi yarı sahasında hapseden ve etkili önde presiyle top yaptırmayan İsviçre, Vargas'ın pasında Freuler yaptığı vuruşu ile 37. dakikada öne geçti.

Remo Freuler'in İtalya ağlarına gönderdiği golden önce 31 isabetli pas yapan İsviçre, 1980'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında atılan bir golden önceki en yüksek sayıya ulaştı.

İTALYA'DAN KÖTÜ SERİ

İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Murat Yakın'ın öğrencileri, henüz 46. dakikada Ruben Vargas'ın enfes golüyle skoru 2-0 yaptı ve İtalyanları adeta şoka uğrattı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son sekiz maçta da gol yiyen ve tarihinin en uzun serisine izin veren İtalya, turnuvada EURO 2012 finalinden (0-4 vs İspanya) bu yana ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 2+ gol gördü.

31 YILLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galibiyetle ayrılan İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım olurken 31 yıl sonra İtalya'yı mağlup etme başarısı gösterdi.

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İsviçre'nin başında İtalya'yı eleyerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Murat Yakın, teknik direktörlük kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı.

İsviçre, çeyrek finalde İngiltere - Slovakya maçının galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DE OYNADI

Murat Yakın, 15 Eylül 1974 tarihinde Basel'de doğdu. Ailesi aslen Adanalı olan Murat Yakın, profesyonel futbol kariyerine 1992 yılında Grasshopper takımında başladı. 1997-1999 yıllarında Stuttgart'ta, 1999-2000 yıllarında Fenerbahçe'de, 2000 ve 2001-2006 yıllarında Basel'de, ve 2000-2001 yıllarında Kaiserslautern'de top koşturdu. 2006 yılında 31 yaşındayken futbolu bıraktı. Yakın, kariyeri boyunca 274 maça çıktı ve 47 gol attı. İsviçre Milli Takım formasını 49 kez giydi. Murat Yakın, futbolcu Hakan Yakın'ın ağabeyidir.

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2021'DEN BU YANA İSVİÇRE'NİN BAŞINDA

2006 yılında Concordia Basel takımını çalıştırmaya başlayan Murat Yakın, 2009 yılında Thun takımının başına geçti. Yakın, 2011-2012 yılında Luzern takımını çalıştırdı. 2014-2015 sezonunda Spartak Moskova takımının teknik direktörlüğünü yaptı. Murat Yakın 2021 yılında İsviçre Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.