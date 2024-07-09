EURO 2024'te İspanya ile Fransa arasında dev maç! Tüm karşılaşmaları kazanan tek takım...

Haberin Devamı

A Milli Takımımız’ın çeyrek finalde elendiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) ilk yarı final maçı bu akşam İspanya ile Fransa arasında oynanacak. Münih’teki Futbol Arena’da TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. TRT 1 ve TRT’nin dijital platformu tabii’den canlı yayınlanacak maçı kazanacak takım, yarın oynanacak Hollanda-İngiltere karşılaşmasının galibiyle 18 Temmuz Pazar günü finalde mücadele edecek. Sakat ya da cezalısı olmayan Fransa sahaya tam kadro çıkacak, İspanya’da ise savunmanın önemli isimleri Dani Carvajal ile Robin Le Normand, cezalı oldukları için forma giyemeyecek.

SIKICI TiKi-TAKA SONA ERDi YENi BiR DEViR BAŞLADI

Turnuvada oynadığı futbolla 1 numaralı favori konumuna gelen İspanya, teknik direktör Luis de la Fuente ile bambaşka bir kimliğe büründü. İtalyan çalıştırıcı Fabio Capello, Matadorlar’ın oynadığı futbolu, “İspanya sıkıcı Tiki-Taka’yı terk etti, yeni bir şey önerdi. Artık hücum futbolunu ve İspanya’nın eşsiz saldırganlığını izlemekten zevk alıyoruz” sözleriyle övdü. De la Fuente de benzer görüşte ve şunları söylüyor: “Her zaman oyuna hakim olmaya çalışırız ve bu yüzden topu ve topa sahip olmayı kontrol etmeye çalışırız. Ancak futbol çok değişti. Artık hücumda pozisyon üretmek ve gol atmak için bu kadar çok topa sahip olmak gerekli değil.”

Haberin Devamı

iSPANYA, OYNADIĞI 5 MAÇI DA KAZANMAYI BAŞARAN TEK TAKIM

İspanya’nın maçlarında artık binlerce pas ve yüzde 70-80 topa hakim olma oranları göremeyeceğimiz ortada. Luis de la Fuente’nin öğrencileri EURO 2024’teki 5 maçını kazanan tek takım. Aynı zamanda en çok gol atan (11), en çok şut deneyen (102) ve en çok top kapan (230). Oynanan futbola da bakınca bu Matadorlar çok daha başka şeyler vaat ediyor. Son 8 yılda 3 kez büyük şampiyonalarda (EURO 2016, 2018 Dünya Kupası ve 2022 Dünya Kupası) final oynayarak doğal favori konumuna gelen Fransa ise, sahip olduğu muazzam yetenek havuzuna rağmen son derece sıkıntılı.

HOROZLAR AKAN OYUNDA BiR TANE BiLE GOL ATAMADI

Teknik direktör Didier Deschamps, takımı korkak futbol oynatmakla suçlanıyor. Fransa, EURO 2024’te oynadığı maçlarda akan oyunda hiç gol atamadı. Gruptaki ilk maçta Avusturya’yı 1-0 yenen Horozlar’ın golünü Maximilian Wöber kendi kalesine attı. Fransa’nın Hollanda ile yaptığı ikinci müsabakası golsüz bitti. 1-1 biten Polonya maçındaki golü Kylian Mbappe penaltıdan atarken, son 16 turunda 1-0 kazanılan Belçika karşılaşmasında golü bu kez Jan Vertonghen kendi kalesine gönderdi. Fransa, çeyrek finalde de Portekiz’i, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla 5-3 yendi.

Haberin Devamı

FRANSA HÜCUMDA KÖTÜ SAVUNMADA KAYA GiBi

Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Kolo Muani ve Ousmane Dembele gibi dünyaca ünlü yıldız forvetlere sahip olmasına rağmen hücumdaki etkisiz görüntüsüyle futbolseverleri hayal kırıklığına uğratan Fransa’yı yarı finale, savunmadaki iyi performansı taşıdı. Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’i yendikten sonra teknik direktör Didier Deschamps, “Yarı finaldeyiz ve son zamanlarda buna alışmış olsak da, hafife almamamız gereken bir şey” diyerek başarılı olduklarını ima etti. Ama rakip İspanya olunca, yarı finalde işlerinin daha da zor olduğu bir gerçek.