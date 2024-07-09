EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor! İspanya-Fransa iddaa oranları, son haberler, hakem istatistikleri...

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İSPANYA

EURO 2024'te tüm maçlarını kazanan tek takım olan İspanya, çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı 119'da Mikel Merino'nun attığı golle 2-1 yenerek yarı finale kalmıştı.

İspanyollar, Fransa önünde bazı oyuncularını kullanamayacak.

Almanya maçında sakatlanan Pedri turnuvayı kapattı. Dani Carvajal (kırmızı kart) ve Robin Le Normand (sarı kart) cezalı.

Pedri yerine Dani Olmo ilk 11'de olacak. Sağ bekte Jesus Navas'ı, stoperde Nacho'yu izleyeceğiz.

Fabian Ruiz konusunda bir gelişme yok. Almanya maçının 102'inci dakikasında yerini Joselu'ya bırakmıştı. Yarı finale yetişmezse, çeyrekte turu getiren Merino, orta alanda Rodri ve Olmo'ya katılabilir.

Hücum hattında bir değişiklik olmayacak.

Almanya maçında ekranlara Alvaro Morata'nın kart gördüğü yansımıştı ancak maç sonunda raporlarda öyle bir şey yazılmadığı anlaşıldı.

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Bir kanatta Lamine Yamal, diğerinde Nico Williams, merkezde Morata forma giyecek.

FRANSA

120 dakika Portekiz'le yenişemeyen ve penaltılarla yarı finale kalan Fransa'da ise göze çarpan bir eksik yok.

TD Didier Deschamps, cezası (sarı kart) sona eren Adrien Rabiot'yu ilk 11'e geri alacak mı yoksa Eduardo Camavinga ile mi devam edecek?

Cevap bekleyen tek soru bu...

Fransız kaynaklar Antoine Griezmann'ın yedekte bekleyip hem Rabiot hem de Camavinga'nın ilk 11'de olacağı bir sistem görebileceğimizi iddia etmiş.

Deschamps'ın turnuva boyunca değişik sistemler denediğini biliyoruz. Bir yenisi neden olmasın?

Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Jules Kounde, William Saliba ve Aurelien Tchouameni'nin ilk 11'deki yerleri değişmeyecek.

"İspanya - Fransa" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İspanya, EURO 2024'te oynadığı 5 maçta (90 dakika içinde) sadece 2 gol yedi.

- Fransa'nın EURO 2024'te oynadığı tüm maçlar (90 dakika içinde) "2.5 ALT" bitti.

- Maçın Sloven hakemi Slavko Vincic, grup aşamasında 2 karşılaşmada düdük çalmıştı. (9 sarı kart)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İspanya kazanır" oldu!

%26'lık kesim İspanyolların (90 dakika içinde) Münih'te final biletini alacağını düşünüyor...

%12'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Hollanda'ya kaybedip EURO 2024'e veda ettik! Uğur Meleke, Bizim Çocuklar'ın turnuva performansını yorumladı...

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