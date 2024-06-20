EURO 2024'te ikinci maçlar rekorla başladı! Daha önce görülmemiş olay: Bir maçta daha fazlası yapılabilir miydi?

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ikinci maçların ilk günü geride kalırken, heyecan da artarak devam ediyor.

HIRVATİSTAN GERİ DÖNDÜ AMA SON DAKİKADA YIKILDI

İkinci maç haftasının ilk maçında B Grubu'nda yer alan Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Arnavutluk, 11. dakikada Laçi ile öne geçti. Hırvatistan 74. dakikada Kramaric'le eşitliği yakaladı, 76'da Gjasula'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Mücadele Hırvatistan'ın üstünlüğüyle bitecek derken 76'da kendi kalesine gol atan Gjasula yeniden sahneye çıktı ve 90+5'te bu kez rakip fileleri sarstı ve skora dengeyi getirdi.

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Hırvatistan'da Fenerbahçeli Livakovic maçın tamamında oynayıp ilk golde hata yaparken, Arnavutlukta Rej Manaj 85. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi. Grubun son maçlarında Hırvatistan, İtalya ile; Arnavutluk ise İspanya ile karşı karşıya gelecek.

GJASULA ZOR OLANI BAŞARDI

Arnavutluk'un orta saha oyuncusu Klaus Gjasula ise Hırvatistan maçına damgasını vurdu. 34 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası tarihinde yedek kulübesinden çıkıp bir maçta hem kendi kalesine ve hem de rakip kaleye gol atan ilk oyuncu oldu.

İSKOÇYA PUANLA TANIŞTI, İSVİÇRE 4'E ULAŞTI

Günün ikinci maçında ise A Grubu'nda yer alan İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Köln'de oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

İskoçya, 13. dakikada Fabian Schar'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. İsviçre'ye beraberliği 26. dakikada şık bir vuruşla Shaqiri getirdi.

Bu sonucun ardından İsviçre puanını 4'e yükseltti. İskoçya ise puanla tanıştı.

Grubun üçüncü maçlarında 23 Haziran Pazar günü, İsviçre ile Almanya; İskoçya ile Macaristan karşı karşıya gelecek.

EV SAHİBİ 2'DE 2 YAPTI

Günün son maçında ise ev sahibi Almanya ile Macaristan kozlarını paylaştı.

Stuttgart Arena'da oynanan maçı ev sahibi Almanya 2-0 kazandı. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jamal Musiala ve 67. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

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Bu sonucun ardından Almanya puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım oldu. Macaristan ise iki maç sonunda puansız kaldı.

TONI KROOS, REKORU 3 PASLA KAÇIRDI

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı Toni Kroos, Macaristan galibiyetine damga vuran bir performans sergiledi. Karşılaşmada 124 isabetli pas yapan Kroos, bir Avrupa Şampiyonası maçında orta saha oyuncusu tarafından kaydedilen en fazla ikinci pas sayısına ulaştı. Rekor; EURO 2012'de İspanya Milli Takımı ile sahaya çıkan ve 127 pas yapan Xavi'ye ait.