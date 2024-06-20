×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

EURO 2024'te ikinci maçlar rekorla başladı! Daha önce görülmemiş olay: Bir maçta daha fazlası yapılabilir miydi?

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Hırvatistan#ALMANYA
EURO 2024te ikinci maçlar rekorla başladı Daha önce görülmemiş olay: Bir maçta daha fazlası yapılabilir miydi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 08:47

EURO 2024'te heyecan ikinci maçlarla birlikte devam ediyor. Ev sahibi Almanya'nın bulunduğu A Grubu'nda iki karşılaşma oynanırken, B Grubu'ndaki Hırvatistan - Arnavutluk maçındaki detaylar dikkat çekti. İşte Avrupa Şampiyonası'nın ikinci maç haftasının ilk gününde yaşananlar...

Haberin Devamı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ikinci maçların ilk günü geride kalırken, heyecan da artarak devam ediyor.

HIRVATİSTAN GERİ DÖNDÜ AMA SON DAKİKADA YIKILDI

İkinci maç haftasının ilk maçında B Grubu'nda yer alan Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Gözden KaçmasınEURO 2024te Arda Güler çılgınlığı Avrupada manşetleri süslediEURO 2024'te Arda Güler çılgınlığı! Avrupa'da manşetleri süslediHaberi Görüntüle

Arnavutluk, 11. dakikada Laçi ile öne geçti. Hırvatistan 74. dakikada Kramaric'le eşitliği yakaladı, 76'da Gjasula'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Mücadele Hırvatistan'ın üstünlüğüyle bitecek derken 76'da kendi kalesine gol atan Gjasula yeniden sahneye çıktı ve 90+5'te bu kez rakip fileleri sarstı ve skora dengeyi getirdi.

EURO 2024te ikinci maçlar rekorla başladı Daha önce görülmemiş olay: Bir maçta daha fazlası yapılabilir miydi

Haberin Devamı

Hırvatistan'da Fenerbahçeli Livakovic maçın tamamında oynayıp ilk golde hata yaparken, Arnavutlukta Rej Manaj 85. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi. Grubun son maçlarında Hırvatistan, İtalya ile; Arnavutluk ise İspanya ile karşı karşıya gelecek.

GJASULA ZOR OLANI BAŞARDI

Arnavutluk'un orta saha oyuncusu Klaus Gjasula ise Hırvatistan maçına damgasını vurdu. 34 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası tarihinde yedek kulübesinden çıkıp bir maçta hem kendi kalesine ve hem de rakip kaleye gol atan ilk oyuncu oldu.

İSKOÇYA PUANLA TANIŞTI, İSVİÇRE 4'E ULAŞTI

Günün ikinci maçında ise A Grubu'nda yer alan İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Köln'de oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

İskoçya, 13. dakikada Fabian Schar'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. İsviçre'ye beraberliği 26. dakikada şık bir vuruşla Shaqiri getirdi.

Bu sonucun ardından İsviçre puanını 4'e yükseltti. İskoçya ise puanla tanıştı.

Grubun üçüncü maçlarında 23 Haziran Pazar günü, İsviçre ile Almanya; İskoçya ile Macaristan karşı karşıya gelecek.

EV SAHİBİ 2'DE 2 YAPTI

Günün son maçında ise ev sahibi Almanya ile Macaristan kozlarını paylaştı.

Stuttgart Arena'da oynanan maçı ev sahibi Almanya 2-0 kazandı. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jamal Musiala ve 67. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

Haberin Devamı

EURO 2024te ikinci maçlar rekorla başladı Daha önce görülmemiş olay: Bir maçta daha fazlası yapılabilir miydi

Bu sonucun ardından Almanya puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım oldu. Macaristan ise iki maç sonunda puansız kaldı.

TONI KROOS, REKORU 3 PASLA KAÇIRDI

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı Toni Kroos, Macaristan galibiyetine damga vuran bir performans sergiledi. Karşılaşmada 124 isabetli pas yapan Kroos, bir Avrupa Şampiyonası maçında orta saha oyuncusu tarafından kaydedilen en fazla ikinci pas sayısına ulaştı. Rekor; EURO 2012'de İspanya Milli Takımı ile sahaya çıkan ve 127 pas yapan Xavi'ye ait.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Hırvatistan#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!