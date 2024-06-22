EURO 2024'te Hollanda ile Fransa yenişemedi, turnuvada bir ilk yaşandı! Siftah yapamadı, Kante...

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EURO 2024'te geçtiğimiz gün merakla beklenen karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Leipzig'de oynanan ve Anthony Taylor'ın düdük çaldığı maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

BAYRAĞA TAKILDI

Mücadelenin 69. dakikasında Hollanda Xavi Simons ile gol buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. VAR incelemesi sonrası karar değişmedi.

MBAPPE OYNAMADI

Avusturya maçının sonlarında burnu kırılan ve özel maskeyle ısınmaya çıkıp yedek oturan Kylian Mbappe, mücadelede süre almadı.

D GRUBU'NDA PUAN DURUMU;

1- Fransa: 4 puan

2- Hollanda: 4 puan

3- Avusturya: 3 puan

4- Polonya: 0 puan

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TURNUVADA BİR İLK

Böylece EURO 2024'te 0-0 sona eren ilk maç Hollanda ile Fransa arasında oynandı.

Ayrıca Kante, turnuvada iki kez maçın oyuncusu seçilen ilk isim oldu.

'FRANSIZ' KALDILAR

Turnuvada ilk iki maçını oynayan Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup ederken Hollanda ile golsüz berabere kaldı. Deschamps'ın öğrencilerne ilk karşılaşmada galibiyeti getirengolü Wöber kendi kalesine atmıştı.

Böylece EURO 2024'te henüz ağları havalandıran bir Fransız futbolcu olmadı.

ENGİN KEHALE: DAĞ FARE DOĞURDU

Hürriyet yazarlarından Engin Kehale, Fransa-Hollanda maçını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

Sahadaki oyun, maçın ismini destekler nitelikte değildi. İlginç bir EURO 2024 izliyoruz. Her hangi bir turnuvada, izleyicilerin çoğu favorileri izlemek için ekran başına geçer. Çoğunlukla beklentisinin karşılığını da alır. Almanya'da durum biraz ters. Ev sahibi ve İspanya dışında oyunuyla "Ben buradayım" diyen bir favori en azından şu ana kadar olmadı. Beklenmedik maçlarda ise yüksek tempo, heyecan ve rekabet gördük.

Fransa-Hollanda, kâğıt üzerinde İspanya-İtalya ile birlikte gruplar aşamasının en iyi iki 90 dakikasından bir tanesiydi. Gelin görün ki sahadaki oyun, karşılaşmanın ismini destekler nitelikte değildi.

İYİ BİTİRİCİLERİ OLSA...

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Tempo yükselmese de pozisyon açısından kısır bir 45 dakika geçmedi aslında. Hollanda’nın hızı, Fransa’nın ön alan baskısıyla kazandığı toplar iki kalede de tehlikeler yarattı. İki takımdan birinde iyi bir bitirici olsa, dengenin bozulup başka bir futbol izlememiz işten bile değildi.

İlk yarının ortasından itibaren oyun bir düzene oturdu ve maçın geri kalan bölümünde iki takım da riski az, kontrolü yüksek bir yapıya döndüler. Bu tercihin, maçı izleyenler için hayal kırıklığı anlamına gelmesi kaçınılmazdı. Griezmann’ın kaçırdığı, Simons’un ofsayttan sayılmayan golü gibi kıvılcımlar olsa da bu heyecan genele yansımadı.

Turnuvaya galibiyetle başlayan iki takım, birer puanla üst turu büyük ölçüde garantilemeyi stadyumdaki taraftar ve ekran başındaki futbolseverler için bir eğlence sunmaya tercih edince skor, teknik adamları tatmin ederken uykusuz kalınan geceyi tatmin etmekten çok uzaktı. Bu vesileyle turnuvanın ilk golsüz maçına denk gelmiş oldu.

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