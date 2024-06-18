EURO 2024'te golümüz santimlerle iptal edildi

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A Milli Futbol Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında karşılaştığı Gürcistan maçında Kenan Yıldız'ın attığı gol, santimlerle ofsayta takıldı.

Karşılaşmayı Mert Müldür'ün golüyle 1-0 önde götüren A Milli Takım'da Arda ön direğe pasını gönderdi, Orkun Kökçü'nün istediği gibi dokunamadı topa arka direkteki Kenan Yıldız vuruşunu yaptı ve skoru 2-0 yaptı.

Türkiye'de 2-0'ın sevinci yaşanırken Arjantinli Hakem Facundo Tello ofsayt şüphesiyle VAR ile görüştüğünü oyunculara bildirdi.

VAR'dan gelen uyarıyla Kenan Yıldız'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.