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EURO 2024'te golümüz santimlerle iptal edildi

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#EURO 2024#A Milli Takım#Gürcistan
EURO 2024te golümüz santimlerle iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 20:25

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Takım'da Kenan Yıldız'ın golü ofsayta takıldı.

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A Milli Futbol Takım'ın  Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında karşılaştığı Gürcistan maçında Kenan Yıldız'ın attığı gol, santimlerle ofsayta takıldı.

Karşılaşmayı Mert Müldür'ün golüyle 1-0 önde götüren A Milli Takım'da Arda ön direğe pasını gönderdi, Orkun Kökçü'nün istediği gibi dokunamadı topa arka direkteki Kenan Yıldız vuruşunu yaptı ve skoru 2-0 yaptı.

Türkiye'de 2-0'ın sevinci yaşanırken Arjantinli Hakem Facundo Tello ofsayt şüphesiyle VAR ile görüştüğünü oyunculara bildirdi.

VAR'dan gelen uyarıyla Kenan Yıldız'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

 

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#EURO 2024#A Milli Takım#Gürcistan

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