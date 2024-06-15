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Euro 2024'te Fransa’da grip paniği! Kylian Mbappe de yakalandı

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#Euro2024#Fransa#Futbol
Euro 2024te Fransa’da grip paniği Kylian Mbappe de yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

Horozlar’da üç önemli futbolcu hastalandığı için antrenmanlar tam kadro yapılamıyor.

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Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 1 numaralı favorisi Fransa Millli Takımı’nda grip paniği yaşanıyor.

Hazırlıklarını Paderborn kentinde sürdüren Horozlar’da Ousmane Dembele’nin ardından Kylian Mbappe ve Kingsley Coman da gribe yakalandı. Fransa Milli Takımı doktorları şimdiden 3 futbolcuyu etkileyen grip virüsünün ciddi boyutta olmadığını belirtirken, hastalığa yakalanan ilk isim olan Dembele, büyük ölçüde iyileştiğini ve turnuvanın ilk maçına yetişeceğini söyledi.

Önceki gün yapılan antrenmana katılamayan Mbappe ve Coman’ın ise hafta başına dek iyileşmeleri bekleniyor.

DiDiER DESCHAMPS ÜMiTLi

Takımda yaşanan sağlık sorunlarına rağmen teknik direktör Didier Deschamps, EURO 2024’ten çok umutlu olduğunu ifade ediyor.

55 yaşındaki çalıştırıcı, “Avrupa Şampiyonası ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvaların her zaman 7-8 favorisi olur ancak sadece 1 takım şampiyon olabilir. Her şey sizin neler yapabileceğinize bağlı. Burada da durum aynı. Sahaya çıkacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Takımıma güveniyorum” diye konuştu.

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#Euro2024#Fransa#Futbol

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