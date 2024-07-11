EURO 2024'te finalin adı İspanya - İngiltere! Geceye damga vuran olaylar sonrası ağır yorumlar: Utanç verici | Hakem direkt içeri kaçtı

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İngiltere ile Hollanda, EURO 2024 yarı finalinde karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye ve heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla İngiltere oldu. İngilizlere galibiyeti getiren golleri Harry Kane (P) ve Ollie Watkins kaydetti. Hollanda'nın tek sayısı ise Xavi Simons'tan geldi.

Bu sonucun ardından adını finale yazdıran İngiltere, İspanya'ya karşı galip gelerek kupayı kazanmayı hedefleyecek.

PENALTI İÇİN SERT ELEŞTİRİ: UTANÇ VERİCİ BİR KARAR

İngiltere'nin 18. dakikada VAR incelemesi ile kazandığı penaltıya en ilginç tepki, Gary Neville'dan geldi. İngiliz Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu kararın yanlış olduğunu belirtirken, "Utanç verici bir penaltı. Hollandalı oyuncunun müdahalesi penaltıyı gerektirmiyordu. Ancak hakem verdiyse yapacak bir şey yok" yorumunu yaptı.

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HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

İngiltere'nin müsabakadaki ilk sayısını kaydeden Harry Kane, Avrupa Şampiyonalarında 7. golünü atarak Alan Shearer’ı yakaladı, İngilizlerin en golcü iki isminden biri oldu. Kane aynı zamanda şampiyonada eleme turlarında 6 gole ulaşarak 5 gollü Griezmann’ı geçip, ilk sıraya çıktı.

SOUTHGATE'TEN TEPKİLERE 'FİNALLİ' CEVAP

EURO 2024’te İngiltere oynadığı futbolla eleştirilirken, okların hedefindeki isim teknik direktör Gareth Southgate’ti. Ancak Southgate tüm bu eleştirilere rağmen İngiltere’yi üst üste ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası finaline taşıdı. Ada ekibi Euro 2020’de de finale kalmış ve İtalya’ya penaltılarla kaybetmişti.

WATKINS: "HAYATIMDAKİ EN GÜZEL DUYGU"

81. dakikada oyuna giren ve 90. dakikada attığı golle İngiltere'yi finale taşıyan Ollie Watkins hayatındaki en güzel duyguyu yaşadığını söyledi. Watkins, karşılaşmanın ardından, "İnanılmaz! Haftalardır bu anı bekliyordum. Bugün bulunduğum noktaya gelmek için çok çalıştım. Bu fırsatı yakaladım ve değerlendirdim" ifadelerini kullandı. Attığı golle ilgili konuşan İngiliz yıldız, “Top alt köşeye gittiğinde hayatımdaki en güzel duyguyu yaşadım” dedi.

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VAN DIJK'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: HAKEM HEMEN İÇERİ KOŞTU

EURO 2024’e yarı finalde veda eden Hollanda’da takım kaptanı Virgil van Dijk, sonuç için “Bu çok acı verici” yorumunu yaparken, Alman hakem Zwayer’e tepki gösterip, “Maçın bitiş düdüğü sonrası hakem hemen içeri koştu, bu çok şey anlatıyor” dedi.