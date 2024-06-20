EURO 2024'te DEV MAÇ! İspanya-İtalya muhtemel 11'ler, iddaa oranları, çarpıcı istatistikler burada...

Haberin Devamı

İlandır

İSPANYA

Hırvatistan'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek EURO 2024'e başlayan İspanya, İtalyanları da yenip grup liderliğini perçinlemek istiyor.

67'de kenara gelen Alvaro Morata ve 86'da oyundan çıkan Rodri'nin önemli bir sakatlık sorunu yok; ilk 11'de olacaklar.

TD Luis de la Fuente'nin kazanan kadroyu bozması beklenmiyor.

Sol bekte bir kez daha Marc Cucurella izleyebiliriz. Leverkusen'de sezonu 12 gol 20 asistle noktalayan Alex Grimaldo yine yedek oturabilir.

Stoperde "Robin Le Normand & Nacho" ortaklığı devam edecek. Aymeric Laporte kenarda bekleyecek.

Hücumun bir kanadında Lamine Yamal, diğerinde Nico Williams olacak.

İTALYA

Arnavutluk karşısında 23. saniyede geri düşen ancak 15 dakikada üstünlüğü geri alan İtalya'nın ilk 11'inde ise bazı değişiklikler olabilir.

Haberin Devamı

Riccardo Calafiori yerine Alessandro Bastoni'nin stoper partneri olarak Gianluca Mancini'yi görebiliriz.

Lorenzo Pellegrini'yi bu kez sola yakın izleyebiliriz.

Bu durumda Davide Fratessi yerine orta alana, "Jorginho & Nicolo Barella" ikilisinin yanına Bryan Cristante eklemesi yapılabilir.

"9 numara" için maç saatini bekleyeceğiz.

Arnavutluk maçında Gianluca Scamacca başlayıp Mateo Retegui bitirmişti. Bu kez tam tersi olabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İspanya'nın son 7 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti. (7'de 4'ü KG VAR oldu)

- İtalya'nın son 6 maçında 4 gol çıkmadı! (6'da 4'ü 2.5 ALT bitti)

- İki takımın son 3 yılda oynadığı 3 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Maçın Sloven hakemi Slavko Vincic, bu sezon 25 resmi karşılaşmada görev yaptı. (99 sarı kart - 2 kırmızı kart - 2 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İspanya kazanır" oldu!

%24'lük kesim İspanyolların Hırvatistan'dan sonra İtalya'yı da yeneceğini düşünüyor...

Haberin Devamı

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

Uğur Meleke, Bizim Çocuklar'ın Portekiz maçındaki şansını değerlendirdi...