EURO 2024’te dev final en yüksek oranlarla Misli’de!

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24 takımın mücadele ettiği turnuvada İspanya ile İngiltere, Avrupa’nın en iyisi olmak için karşı karşıya gelecek. Bugün saat 22.00’de oynanacak EURO 2024 finaline Berlin Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği dev finalin heyecanı Misli’de “En Yüksek Oranlar” ile yaşanacak. EURO 2024 boyunca “Şampiyon Oranlar” ile üyelerine normalin üzerinde oranlar sunan Misli’de, İspanya – İngiltere finali “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile yer alıyor.

İspanya rekorun, İngiltere ilk şampiyonluğun peşinde

Avrupa Şampiyonası tarihinde 4 kez final oynayan İspanya; 1964, 2008 ve 2012 yıllarında şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Finalde sadece bir kez kaybeden Boğalar, elde ettiği 3 şampiyonlukla bu alanda Almanya ile zirveyi paylaşıyor. İspanya bugün finalde İngiltere’yi geçtiği takdirde en çok Avrupa Şampiyonası olan takım unvanını alacak.

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EURO 2020’de tarihinde ilk kez final oynayan İngiltere, EURO 2024’te de finale kalarak üst üste ikinci kez final heyecanı yaşayacak. EURO 2020’de oynanan finalde İtalya ile karşılaşan İngilizler rakibine penaltılarda kaybetmiş ve ilk şampiyonluklarını elde etme fırsatını tepmişlerdi. İngiltere, İspanya’yı mağlup ettiği takdirde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olacak.

Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü randevu

EURO 2024’te finalde kozlarını paylaşacak olan İspanya ve İngiltere daha öncesinde Avrupa Şampiyonası’nda iki kez karşı karşıya geldi. EURO 1980’de grup aşamasındaki maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran İngiltere; EURO 1996 çeyrek finalinde de rakibini penaltı vuruşları sonucu eleyerek yarı finale yükselmişti.

İki takım arasında oynanan toplam 27 karşılaşmada da İngiltere’nin rakibine üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmaların 14’ünü İngilizler kazanırken 10’unda ise İspanyollar sahadan galip ayrıldı. Kalan 3 maçta ise eşitlik bozulmadı. İngiltere, rakibine 49 gol atarken İspanya ise rakip fileleri 34 kez havalandırdı.

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İspanya ve İngiltere finale nasıl geldi?

EURO 2024 finalistlerinden İspanya, oynadığı futbolla grup aşamasından bu yana herkesin beğenisi kazandı. Turnuvada B Grubu’nda yer alan Boğalar; oldukça zorlu bir grupta mücadele etti. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk’un yer aldığı grupta Luis de la Fuente’nin öğrencileri; Hırvatistan’ı 3-0, İtalya ve Arnavutluk’u ise 1-0’la geçerek grubunu 9 puanla lider bitirdi. İspanya bu sonuçlarla EURO 2024’te grup aşamasında 9 puan toplayan ve hiç gol yemeyen tek takım oldu.

Son 16 Turu’nda Gürcistan’ı 4-1’le geçen İspanya, çeyrek finalde Almanya ile eşleşti. Erken final olarak adlandırılan karşılaşmayı Boğalar, uzatmaların son bölümünde bulduğu golle 2-1 kazandı. Yarı finalde de Fransa’yı aynı skorla geçen İspanya, adını finale yazdırmış oldu.

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İngiltere ise kaliteli kadrosuyla turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilse de oynadığı futbolla otoriteleri şaşırtmıştı. C Grubu’nda mücadele eden Gareth Southgate’in ekibi, ilk maçta Sırbistan’ı 1-0 ile geçerken; Danimarka ile 1-1, Slovenya’yla ise 0-0 berabere kalmıştı. Grupta 5 puan toplayan İngilizler grubu lider bitirmeyi başarmıştı.

Son 16’da Slovakya ile eşleşen İngiltere son dakika golüyle maçı uzatmalara taşımış ve rakibini 2-1’le geçmişti. Çeyrek finalde İsviçre karşısında da golü 80’de bulan İngilizler maçı uzatmalara götürmüş ve rakibini penaltı vuruşları sonucunda elemişti. Yarı finalde ise Hollanda ile eşleşen İngiltere, Ollie Watkins’in 90+’da gelen golüyle maçı 2-1 kazanarak finalde İspanya’nın rakibi oldu.

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Dev final öncesinde öne çıkan istatistikler

Toplamda oynanan 16 Avrupa Şampiyonası finalinin 13’ünde en az 2 gol atılsa da son 5 finalin 4’ünde normal sürede 2.5 gol barajı aşılmadı.

İspanya, EURO 2024 Elemeleri’nden bu yana oynadığı 18 maçın 15’ini kazandı.

İspanya, grup aşamasında 9 puan toplayan ve gol yemeyen tek takım oldu. Uzatmalarda yendikleri Almanya’yı da dahil ettiğimizde turnuvadaki tüm maçları kazandılar.

İspanya’nın EURO 2024’te eleme turlarında oynadığı 3 maç da karşılıklı gol var bitti.

İspanya’nın EURO 2024’teki son 4 maçının 3’ü “İlk Yarı 1.5 Gol Üstü” bitti.

İngiltere son 14 resmi maçını kaybetmedi.

İngiltere’nin de İspanya gibi EURO 2024 eleme turlarında oynadığı 3 maçta karşılıklı goller atıldı.

İngiltere’nin EURO 2024 eleme turlarında oynadığı 3 maç da aynı zamanda 2-3 gol aralığında bitti.

Finalin keyfi özel oyunlarla çıkacak

EURO 2024’te futbolseverler farklı birçok takım ve oyuncu bahislerine oynayarak turnuvanın heyecanını daha fazla yaşadı. Final maçında da yine “Hangi oyuncu gol atar?”, “Hangi oyuncu kaleyi bulan şut çeker?”, “Hangi oyuncu ceza sahası dışından gol atar?”, “Hangi oyuncu kart görür?” gibi oyuncu bahislerine tercih yapabilecek. İddaacıları, İspanya – İngiltere finali öncesinde farklı birçok oyun bekliyor.

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