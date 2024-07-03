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EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri

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#Euro 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#EURO 2024 Çeyrek Finaller
EURO 2024te çeyrek final eşleşmeleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 01:27

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları tamamlandı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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EURO 2024'te son 16 turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Son 16 turunda İsviçre, İtalya, Almanya, Danimarka, İngiltere, Slovakya, İspanya, Gürcistan, Fransa, Belçika, Portekiz, Slovenya, Romanya, Hollanda, Avusturya ve Türkiye mücadele etti.

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Alınan sonuçlar şu şekilde:

İsviçre 2-0 İtalya
Almanya 2-0 Danimarka
İngiltere 2-1 Slovakya
İspanya 4-1 Gürcistan
Portekiz 0-0 Slovenya (Portekiz penaltılarda turladı)
Romanya 0-3 Hollanda
Avusturya 1-2 Türkiye

EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

İspanya - Almanya
Portekiz - Fransa
İngiltere - İsviçre
Hollanda - Türkiye

EURO 2024 Çeyrek Final aşamasında maçlar 5 ve 6 Temmuz'da oynanacak. Kazanan takımlar 9, 10 Temmuz'da yarı finalde sahada olacak. Avrupa Şampiyonası'nın finali 14 Haziran'da oynanacak.

5 Temmuz Cuma

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19.00 İspanya - Almanya
22.00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz Cumartesi

19.00 İngiltere - İsviçre
22.00 Hollanda - Türkiye

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#Euro 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#EURO 2024 Çeyrek Finaller

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