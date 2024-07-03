Haberin Devamı

EURO 2024'te son 16 turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Son 16 turunda İsviçre, İtalya, Almanya, Danimarka, İngiltere, Slovakya, İspanya, Gürcistan, Fransa, Belçika, Portekiz, Slovenya, Romanya, Hollanda, Avusturya ve Türkiye mücadele etti.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

İsviçre 2-0 İtalya

Almanya 2-0 Danimarka

İngiltere 2-1 Slovakya

İspanya 4-1 Gürcistan

Portekiz 0-0 Slovenya (Portekiz penaltılarda turladı)

Romanya 0-3 Hollanda

Avusturya 1-2 Türkiye

EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

İspanya - Almanya

Portekiz - Fransa

İngiltere - İsviçre

Hollanda - Türkiye

EURO 2024 Çeyrek Final aşamasında maçlar 5 ve 6 Temmuz'da oynanacak. Kazanan takımlar 9, 10 Temmuz'da yarı finalde sahada olacak. Avrupa Şampiyonası'nın finali 14 Haziran'da oynanacak.

5 Temmuz Cuma

Haberin Devamı

19.00 İspanya - Almanya

22.00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz Cumartesi

19.00 İngiltere - İsviçre

22.00 Hollanda - Türkiye