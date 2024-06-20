EURO 2024'te Arda Güler çılgınlığı! Avrupa'da manşetleri süsledi

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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Gürcistan galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yaparken Arda Güler hem etkili oyunu hem de attığı jeneriklik golle izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Avrupa medyası da genç yıldızın performansını manşetlerine taşıdı.

İSPANYA: MESUT'U BİLE ÇILDIRTAN GOL

Sport: Arda Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası'na stratosferik bir golle giriş yaptı.

Mundo Deportivo: Arda Güler'in sanat eseri düğümü çözdü.

Marca: Cristiano'yu göre cektik ama ortaya Arda Güler çıktı.

AS: Arda Güler'den Mesut Özil'i bile çıldırtan gol.

İNGİLTERE: TURNUVANIN EN İYİ GOLÜ

Daily Mail: Arda’nın sansasyonel golü büyüleyici maçı çözdü.

The Sun: Euro 2024’ün gerilim filminde Arda turnuvanın en iyi golünü attı.

The Guardian: Arda fırtınalı maça attığı golle şimşekler çaktırdı.

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ALMANYA: MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ

Bild: Önce şiddetli yağmur, sonra fırtınalı oyun ve Arda’nın rüya golü.

SPORT 1: Sihirli goller, Türkiye’nin Avrupa şampiyonasına mükemmel başlamasını sağladı.

Kicker: Dortmund’da Türkiye coşkusu: Rüya goller ve tempolu futbol.

FRANSA: KAVARATSKHELIA ÇARESİZ

L’Equipe: Türkiye’den Arda Güler ile iyi başlangıç.

Le Monde: Türkler muhteşem bir maçın ardından ilk galibiyetini aldı.

Le Figaro: Arda Güler parladı, Kvaratskhelia çaresiz kaldı.

İTALYA: ARDA GÜLER'İN BÜYÜSÜ

La Gazzetta dello Sport: Arda Güler’den süper gol.

SKY Sport: Arda Güler’in büyüsü belli oldu.

Sport Mediaset: Montella’nın Türkiye’si iyi başladı.

PORTEKİZ: TÜRKLERİN ALTIN ÇOCUĞU

Abola: Türklerin altın çocuğu Arda Güler.

Record: Arda, gol atarak Ronaldo’nun rekorunu çaldı.

SAPO: Portekiz’in dikkatine! Türkiye, Gürcistan’ı mağlup etti.

TÜM DÜNYA ARDA'YI ARADI

Google’ın verilerine göre Arda Güler ismi global çapta büyük bir arama artışı yaşadı. Maç saatlerinde yapılan aramalarda keskin bir yükseliş gözlemlenirken, Google metriklerinde en yüksek seviye olan 100’e ulaşıldı.

PARLAYAN 5 YILDIZDAN BİRİ ARDA GÜLER

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Öte yandan BBC, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçlarda öne çıkan isimleri belirledi.

ARDA GÜLER: Gürcistan maçın da turnuvanın en güzel golüne aday bir gol attı. Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında gol atan en genç isim oldu.

JUDE BELLINGHAM: 21 yaşına gelmeden önce üç büyük uluslararası turnuvada boy gösteren ilk Avrupalı oyuncu oldu. Sırbistan karşısında galibiyetini getiren golü attı.

LAMINE YAMAL: İspanya’nın 3-0’lık Hırvatistan zaferinde kilit rol oynadı ve 16 yaşında Avrupa Şampiyonası’na çıkan en genç oyuncu oldu.

JAMAL MUSIALA: Almanya’nın açılış günü galibiyetinde dikkat çekti.

FLORIAN WIRTZ: Almanya adına bir Avrupa Şampiyonası’nda gol atan en genç oyuncu oldu.

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