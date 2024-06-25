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Euro 2024'te A Milli Takım'ın muhtemel rakibi belli oldu! Büyük sürpriz yaptılar

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Euro2024#Futbol
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 21:15

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) F Grubu'nda üçüncü maçına Çekya karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nın, ikinci olarak tur biletini alması durumunda muhtemel rakibi belli oldu.

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) F Grubu son maçında Çekya ile tur mücadelesi verecek. 

GALİBİYET YA DA BERABERLİK YETECEK

Yarın oynanacak mücadelesi öncesi 3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek.

Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.

A Milli Futbol Takım'ımız F Grubu'nu ikinci bitirmesi durumunda büyük bir sürprize imza atarak D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak.

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LİDER TAMAMLADILAR

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

DİĞER İHTİMALLERİMİZ

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A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek. Çekya'ya karşı alınacak olan 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.

 

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#A Milli Takım#Euro2024#Futbol

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