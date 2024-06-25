EURO 2024'te A Milli Takımımızı sevindiren olay! Hırvatistan 90+8'de yıkıldı, son 16 turu için hesaplar netleşti...

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu'nun son maçları geride bıraktığımız gece oynandı ve önemli gelişmeler yaşandı. Hırvatistan, İtalya ile karşılaşırken Arnavutluk ve İspanya kozlarını paylaştı.

HIRVATLAR 90+8'DE YIKILDI

2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu üçüncü karşılaşmasında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Danny Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi.

Hırvatistan ile İtalya arasındaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Hırvatistan’ın golü 55’inci dakikada Luka Modric’ten gelirken İtalya’nın golünü 90+8’inci dakikada Mattia Zaccagni attı.

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MODRIC, 1 DAKİKA ÖNCE PENALTI KAÇIRDI

Hırvatistan'da Luka Modric, golün 1 dakika öncesinde penaltı atışından yararlanamadı.

Hırvatistan'da kaleyi 90 dakika koruyan Dominik Livakovic son dakika golü sonrası büyük üzüntü yaşadı.

İtalya bu maçın ardından puanını 4 yaptı ve ikinci olarak gruptan çıkmayı başardı. Hırvatistan ise 2 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı.

İSPANYA TEK GOLLE 3 PUANA UZANDI

B Grubu'nun bir diğer maçında ise İspanya ile Arnavutluk mücadele etti.

Düsseldorf Arena'da oynanan karşılaşmayı Ferran Torres'in 13. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan İspanya, 3'te 3 yaparak son 16 turuna adını yazdırdı.

Ernest Muçi karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu. Rey Manaj ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı.

A MİLLİ TAKIM'I SEVİNDİREN GELİŞME: HIRVATİSTAN SAF DIŞI

İtalya ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan, 2 puanla 3. sırada yer alırken A Milli Takımımıza müjde geldi.

En iyi 4 üçüncü arasına girmek için en az 2 gruptaki üçüncülere puan ve averaj olarak üstün olması gereken Ay-Yıldızlılar, şu anda Hırvatistan'ın kesin olarak üstünde bulunuyor. Macaristan'ın da averaj olarak üstünde bulunan A Milli Takımımız, Çekya maçında yenilse dahi en iyi üçüncü olarak son 16'ya yükselebilir. İşte ihtimaller...

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- A Milli Takımımız, Çekya'yı mağlup ederse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve adını son 16 turuna yazdıracak.

- Milliler, Çekya ile berabere kalması durumunda yine son 16 turu biletini cebine koyacak.

- Ay-Yıldızlılar'ın Çekya karşısında alacağı 2 farklı mağlubiyet bile Gürcistan'ın Portekiz karşısında kazanamaması halinde bir üst tura yükselmeye yetecek.

DİĞER GRUPLARDA İŞİMİZE YARAYAN SONUÇLAR

C Grubu'nda Slovenya'nın İngiltere karşısında kaybetmesi, Danimarka'nın ise Sırbistan'ı mağlup etmesi gerekiyor.

D Grubu'ndan beklentilerimiz ise biraz daha fazla olacak. Avusturya'nın Hollanda'ya farklı kaybetmesi, Fransa'nın ise Polonya'ya karşı en az 1 puanla sahadan ayrılması A Milli Takımımızın en iyi üçüncüler arasında yer alması için avantaj sağlayacak.

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E Grubu'nda ise tüm takımlar 3'er puanda bulunuyor. Slovakya'nın Romanya, Belçika'nın ise Ukrayna ile oynayacağı maçlarda galip gelecek olan takımlar adını bir üst tura yazdırabilir. Bu gruptaki en sıkıntılı ekip ise -2 averajda bulunan Ukrayna olarak öne çıkıyor. A Milli Takımımızın en iyi üçüncüler arasında yer alabilmesi için gruptaki maçlarda iki takımın galibiyetle sahadan ayrılması gerekiyor.