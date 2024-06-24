EURO 2024'te A Milli Takım'a müjde! Macaristan 90+10'da kazandı, son 16 turu için hesaplar...

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EURO 2024'te geçtiğimiz gece üçüncü hafta maçları başladı. A Grubu'nda İsviçre ile Almanya liderlik için kozlarını paylaşırken İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi.

ALMANYA 90+2'DE ZİRVEYİ KAPTI

Ev sahibi Almanya, uzun süre geride götürdüğü maçta İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. İsviçre'nin golünü 18. dakikada Ndoye atarken Almanya'nın sayısını 90+2'de Füllkrug kaydetti.

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Almanya 7 puanla grubu lider tamamladı. 5 puanlı İsviçre ikinci sırada gruptan çıktı.

BUNU HEP YAPIYOR

Opta'nın verilerine göre; Almanya formasıyla büyük turnuvalarda (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) oyuna sonradan girip dördüncü golünü atan Niclas Füllkrug, ülkesi adına bunu en fazla başaran oyuncu oldu.

İSKOÇYA GOL ARARKEN YIKILDI

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Gecenin diğer karşılaşmasında ise Macaristan, İskoçya'yı son dakikada bulduğu golle mağlup etti ve grubu üçüncü sırada tamamladı.

İki takımın da kazanmaktan başka çaresi olmadığı mücadelede İskoçya son dakikalarda baskıyı artırırken Macaristan hızlı hücum sonucunda 90+10'da Csoboth'un attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

A MİLLİ TAKIM'A MÜJDE: BİR RAKİP ELENDİ

Milliler, galibiyet veya beraberlikte grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna çıkacak. Ancak Çekya karşısında alınacak yenilgi ve Portekiz'in Gürcistan'a kaybetmemesi halinde en iyi üçüncülük hesapları başlayacak.

A Milli Takım, en iyi 4 üçüncü arasına girmek için en az 2 gruptaki üçüncülere puan ve averaj olarak üstün olması gerekiyor.

Son karşılaşmalar öncesi 1 puanı bulunan İskoçya, Macaristan'ı yenemedi ve Milli Takım'ı geçemedi.

90+10'DA GELEN REKOR GOL...

İskoçya'nın baskı kurduğu anlarda Macaristan'ı golü bulması, A Milli Takım'ı son 16 turuna bir adım daha yaklaştırdı. Ayrıca bu gol, Avrupa Şampiyonası tarihinde atılan en geç gol oldu.

ÇEKYA'YA 3 FARKLA KAYBETMEZSEK

Bu sonuçlarla birlikte Macaristan maç fazlasına rağmen puanını 3'e yükseltti ve -3 averajla en iyi üçüncüler hesabında şimdiden Ay-yıldızların gerisinde kaldı. Milliler, -1 averaja sahip olması sebebiyle Çekya'ya 2 farkla kaybetse bile en iyi üçüncüler yarışında Macaristan'ın önünde kalacak.

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2 FARK NEDEN YETİYOR?

Çekya karşısında alınacak 2 farklı galibiyette Türkiye ile Macaristan'ın averajları eşit olsa da A Milli Takım şu ana kadar turnuvada 3 gol attı ve Macaristan 2 golde kaldı. Puan ve averaj eşitliğinde dikkate alınan gol sayısında da Milliler, eksik maçına karşın rakibini geride bırakmış durumda.

GÖZLER BU AKŞAMA ÇEVRİLDİ

Bugün B Grubu'nda oynanacak maçlarda Hırvatistan'ın İtalya'yı, Arnavutluk'un da İspanya'yı mağlup edememesi halinde A Milli Takım, Çekya maçına iki gün kala en iyi üçüncüler yarışında iki rakibini geçmiş olacak ve son 16 turu için büyük avantaj yakalayacak.

RAKİBİMİZİ BİLEBİLİRİZ

A Milli Takımımızın EURO 2024'te F Grubu'nda yer alması, ilginç bir şansı da beraberinde getirdi. Turnuvanın fikstür formatına göre F Grubu'nda maç günlerinin son maçını oynuyor. Yani Türkiye, gruptaki son maçını oynarken diğer gruplarda sıralamalar tamamlanmış olacak.

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İlk iki maçta alınacak sonuçlara göre Milli Takım grubun üçüncü maçında Çekya karşısında alacağı sonuna göre son 16 turunda eşleşebileceği ülkeleri bilerek çıkacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

A Milli Takımımız, grubunu ikinci tamamlaması halinde D Grubu'nun lideriyle karşılaşacak. Son hafta maçlarına göre rakip Fransa, Hollanda ve Avusturya'dan biri olacak.

Grubu üçüncü bitirip en iyi üçüncüler arasına girmemiz halinde ise İspanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, Slovenya ya da Danimarka olacak.