EURO 2024'te A Grubu maçlarını bitiriyoruz! İskoçya-Macaristan son gelişmeler, iddaa oranları, çarpıcı istatistikler...

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İSKOÇYA

Almanya'ya farklı kaybeden İskoçya, telafisini İsviçre ile 1-1 berabere kalarak yaptı.

İsviçre karşısında, Almanya maçına kıyasla daha olumlu şeyler sahaya yansıttılar. Oyunu daha fazla kabullenmediler, daha çok gol aradılar.

Ryan Porteous (kırmızı kart - cezalı) ve Kieran Tierney (sakat), Macaristan karşısında kadroda olmayacak.

TD Steve Clarke'ın savunma üçlüsünü "Jack Hendry, Grant Hanley & Scott McKenna" şeklinde oluşturması bekleniyor.

Billy Gilmour'ın ilk 11'e dönmesiyle Scott McTominay daha rahat hücum edebilmişti. Orta alanda bir değişiklik olmayacaktır.

Sağ kanat bekte Anthony Ralston ile devam mı edilir, yoksa Ross McCrorie tercihi gelir mi? Maç saati öğreneceğiz.

Son 2 sezonda 59 gol atan Lawrence Shankland yerine bir kez daha Che Adams'ı ilk 11'de mi göreceğiz? Bu karar için de maç saatini bekleyeceğiz.

MACARİSTAN

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Macaristan ise kadro kalitesine bakıldığında ilk 2 maçlar sonunda hayal kırıklığı yaratan takımlardan oldu.

Hem İsviçre hem de Almanya'ya kaybettiler; 2 maçta "sıfır" çektiler.

Sağlam bir kaleci (Peter Gulacsi), sağlam bir stoper (Willi Orban), orta alanda bir maestro (Dominik Szoboszlai) ve en ileride kurt bir golcü (Barnabas Varga) ile daha fazlasını yapmaları beklenirdi.

İskoçya karşısına "mutlak galibiyet" parolası ile çıkacaklar. Beraberlik hâlinde EURO 2024 umutları sönmüş olacak.

İlk 2 maç süre alamayan İngiltere doğumlu Callum Styles'ın sakatlığını atlattığı ve oynayabilecek duruma geldiği bilgisi paylaşıldı.

Eksik yok fakat hem Szoboszlai (maestro) hem de Varga (golcü) kart ceza sınırında.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İskoçya'nın oynadığı son 9 maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik. (9 maç - 34 gol)

- 2023 yılında oynadığı 6 maçın hiçbirinde yenilmeyen (3G 3B) Macaristan, 2024 yılında oynadığı 6 maçın 3'ünü kaybetti! (3G)

- Maçın Arjantinli hakemi Facundo Tello, bizim Gürcistan'la oynadığımız ve 3-1 kazandığımız karşılaşmayı yönetmişti. (3 sarı kart)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İskoçya kazanır" oldu!

%21'lik kesim İskoçların, Stuttgart'ta Macaristan'ı yenmesini bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

ARŞİV - Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, RB Leipzig yıllarında neler yapmıştı? Hatırlayalım...