EURO 2024'te 4. gün sürprizlerle geride kaldı! Halil Umut Meler'in kararları, Romelu Lukaku'nun 'turnuva laneti' ve Kylian Mbappe'nin kırık burnu...

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EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ederken, kritik maçlardaki sürprizler de dikkat çekiyor. Büyük turnuvada geride kalan 4. günde yaşanan olaylara göz atalım...

ROMANYA, UKRAYNA'YA GÖZ AÇTIRMADI

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Romanya ile Ukrayna, Münih Futbol Arena'da karşı karşıya geldi. Romanya, Ukrayna'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

İsveçli hakem Glenn Nyberg’in düdük çaldığı müsabakada Romanya, Nicolae Stanciu’nun 29. dakikada ceza yayı üzerinden kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Romanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devreye hızlı başlayan Rumenler, 53. dakikada Razvan Marin’in ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Hücumda etkinliğini sürdüren Romanya, 57. dakikada bu sefer Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Denis Draguş’un kale önünden bulduğu golle farkı 3’e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Romanya, E Grubu’ndaki ilk maçta Ukrayna’yı 3-0 yendi.

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Öte yandan Romanya’da Gaziantep FK forması giyen futbolcular Florin Nita ve Denis Draguş, müsabakaya ilk 11’de başlarken, Draguş takımının üçüncü golünü kaydetti.

BELÇİKA, SLOVAKYA KARŞISINDA ŞOKU YAŞADI

Geride kalan günün ikinci maçında E Grubu'nda Belçika ile Slovakya kozlarını paylaştı. Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede Türk Hakem Halil Umut Meler düdük çalarken karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan Slovakya oldu.

Slovakya'nın galibiyet golünü 7. dakikada Ivan Schranz kaydetti.

LUKAKU'NUN 'TURNUVA LANETİ', MELER'İN KARARLARI...

Mücadelede ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Belçika, ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptı. Üst üste ataklar geliştiren ekip, 56. dakikada golü buldu. Pozisyonda Trossard'ın içeriye ortaladığı topa iyi yükselen Mangala'nın kafa vuruşu kaleye giderken, Lukaku son anda ayağını uzattı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Yapılan VAR kontrolü sonrası Romelu Lukaku'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

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İkinci yarıda oyunu rakip kaleye yıkan Belçika, bu kez 86. dakikada yine Romelu Lukaku ile ağları sarstı. Lois Openda, sol kanattan taşıdığı topu ceza alanı içindeki Lukaku ile buluşturdu. Tecrübeli golcü, tek vuruşla ağları buldu ve takımına eşitliği getirdi.

Bir kez daha gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrasında hakem Halil Umut Meler, Openda'nın topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve Lukaku'nun golünü iptal etti.

2022 Dünya Kupası'nda da Belçika kadrosunda bulunan Romelu Lukaku, o turnuvada da takımının ileri uçtaki gol silahı olarak yer alıyordu.

Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alan takımının Hırvatistan ile oynadığı son maçta net pozisyonları gole çevirememiş ve adeta saç baş yoldurmuştu.

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31 yaşındaki santrfor, EURO 2024'e de talihsiz bir başlangıç yaparak futbolseverlerin gündemine oturdu.

FRANSA KAZANDI, MBAPPE ENDİŞELENDİRDİ

Günün son maçında D Grubu'nda Fransa ile Avusturya, Merkur Spiel Arena'da karşı karşıya geldi.

İspanyol hakem Gil Manzano'nun düdük çaldığı müsabakanın 38. dakikasında sağ kanattan Kylian Mbappe'nin ortasında Maximilian Wöber kafayla topu kendi kalesine gönderdi ve Fransa 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Fransa mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

MBAPPE KORKUTTU

Fransa maçtan 1-0 galip ayrılsa da takımın 10 numarası Kylian Mbappe'nin sakatlığıyla sarsıldı.

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Fransa'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, müsabakanın 86. dakikasındaki hava topu mücadelesinde Kevin Danso ile çarpıştı ve acılar içinde yerde kaldı.

Çarpışma sonrası burnunda ciddi bir kanaması olan Kylian Mbappe'ye sağlık ekibi anında müdahale etti.

Her iki takımın oyuncuları, Fransız yıldızın durumunu öğrenmek için yanına gelirken durumun oldukça ciddi olduğu gözlerden kaçmadı.

Burnu kırılan yıldız futbolcunun kalan maçlarda forma giyip giymeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.