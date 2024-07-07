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EURO 2024'e veda eden A Milli Takım'da futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı! Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler...

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#EURO 2024#Milli Takım#Arda Güler
EURO 2024e veda eden A Milli Takımda futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 00:23

Önde götürdüğü maçta Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden A Milli Takımımız'da maç sonu üzüntü hakimdi. Milli futbolcular gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Hollanda'ya 2-1 mağlup olan ve EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden A Milli Takımımız'da maç bitimi büyük üzüntü yaşandı.

Samet Akaydin'in 35. dakikada attığı golle öne geçen ve ilk yarıyı önde tamamlayan Milli Takımımız, 70. dakikada De Vrij ve 76. dakikada Mert Müldür'ün kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından Milli Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde veda ederken maçı kazanan Hollanda, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

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FUTBOLCULARIMIZ GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Son bölümde gol pozisyonlarına giren ancak Hollanda kalecisi ve savunmasını geçemeyen Milli Takımımız'da son düdükle beraber duygu boşalması yaşandı.

Başta kaptan Hakan Çalhanoğlu ve genç yıldızımız Arda Güler olmak üzere milli futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı.

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Tüm takımda maç sonu büyük üzüntü hakimdi. Futbolcularımız, maçın ardından 90 dakika boyunca kendilerini destekleyen taraftarlarımızın yanına gitti.

ARDA GÜLER TESELLİ ETTİ

Genç yıldızımız Arda Güler, maçın bitişiyle birlikte takım arkadaşlarını tek tek dolaşıp onları teselli etti.

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi


EURO 2024e veda eden A Milli Takımda futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler...

EURO 2024e veda eden A Milli Takımda futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler...

EURO 2024e veda eden A Milli Takımda futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler...

EURO 2024e veda eden A Milli Takımda futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler...

EURO 2024e veda eden A Milli Takımda futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler...

EURO 2024e veda eden A Milli Takımda futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler...

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#EURO 2024#Milli Takım#Arda Güler

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