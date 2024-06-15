×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

EURO 2024'e hızlı başlangıç! Böylesi görülmedi, Almanya-İskoçya maçı tarihe geçti, 44 yıl sonra...

Güncelleme Tarihi:

#Euro2024#Almanya#İskoçya
EURO 2024e hızlı başlangıç Böylesi görülmedi, Almanya-İskoçya maçı tarihe geçti, 44 yıl sonra...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 08:25

EURO 2024 heyecanı Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmayla başladı. Açılış mücadelesi tarihe geçerken 44 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Haberin Devamı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında ev sahibi Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi.

Almanya, genç oyuncularının şov yaptığı mücadeleyi 5-1 kazandı.

Panzerler'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+1. dakikada Kai Havertz, 68. dakikada Niclas Fillkrug ve 90+3. dakikada Emre Can kaydetti.

İSKOÇYA 10 KİŞİ KALDI

İskoçya'da Ryan Porteous, İlkay Gündoğan'a yaptığı müdahale sebebiyle 45+1. dakikada kırmızı kartla ihraç edildi.

Gözden Kaçmasınİngilizler ve Almanlar futbolcularını ‘akıllı yüzük’le izliyorİngilizler ve Almanlar futbolcularını ‘akıllı yüzük’le izliyorHaberi görüntüle

RÜDİGER KENDİ KALESİNE ATTI

İskoçya'nın tek golü ise 87. dakikada Antonio Rüdiger'den (KK) geldi.

SON ANDA ÇAĞRILAN EMRE CAN SAHNEDE

Dortmund'un tecrübeli oyuncusu Emre Can, turnuvaya 2 gün kala sakatlanan Aleksandar Pavlovic'in yerine kadroya dahil edildi. Goretzka yerine Emre Can'ın çağrılması Alman basınında çok konuşulurken 30 yaşındaki futbolcu, eleştirelere attığı golle yanıt verdi.

Haberin Devamı

EURO 2024e hızlı başlangıç Böylesi görülmedi, Almanya-İskoçya maçı tarihe geçti, 44 yıl sonra...

FLORIAN WIRTZ ÇOK FORMDA

Öte yandan Florian Wirtz, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvanın açılış golünü atan en genç oyuncu oldu.

Leverkusen'de tarihi bir sezon geçiren genç yıldız, bu sezon 49 maçta 18 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

HER ŞEY TEK MAÇA SIĞDI

Ayrıca Almanya-İskoçya mücadelesi Avrupa Şampiyonası tarihinde kırmızı kart, penaltı golü ve kendi kalesine atılan gole sahne olan ilk karşılaşma oldu.

KROOS 84 YIL SONRA BAŞARDI

Opta'nın verilerine göre ise; skoçya maçında denediği pasların %99’unda isabet sağlayan Toni Kroos (101/102), Avrupa Şampiyonası’nda detaylı veriye sahip olduğu 1980’den bu yana bir maçta en az 100 pas girişiminde bulunan oyuncular arasında en yüksek yüzdeye ulaşan isim oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euro2024#Almanya#İskoçya

BAKMADAN GEÇME!