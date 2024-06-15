EURO 2024'e hızlı başlangıç! Böylesi görülmedi, Almanya-İskoçya maçı tarihe geçti, 44 yıl sonra...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında ev sahibi Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi.

Almanya, genç oyuncularının şov yaptığı mücadeleyi 5-1 kazandı.

Panzerler'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+1. dakikada Kai Havertz, 68. dakikada Niclas Fillkrug ve 90+3. dakikada Emre Can kaydetti.

İSKOÇYA 10 KİŞİ KALDI

İskoçya'da Ryan Porteous, İlkay Gündoğan'a yaptığı müdahale sebebiyle 45+1. dakikada kırmızı kartla ihraç edildi.

RÜDİGER KENDİ KALESİNE ATTI

İskoçya'nın tek golü ise 87. dakikada Antonio Rüdiger'den (KK) geldi.

SON ANDA ÇAĞRILAN EMRE CAN SAHNEDE

Dortmund'un tecrübeli oyuncusu Emre Can, turnuvaya 2 gün kala sakatlanan Aleksandar Pavlovic'in yerine kadroya dahil edildi. Goretzka yerine Emre Can'ın çağrılması Alman basınında çok konuşulurken 30 yaşındaki futbolcu, eleştirelere attığı golle yanıt verdi.

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FLORIAN WIRTZ ÇOK FORMDA

Öte yandan Florian Wirtz, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvanın açılış golünü atan en genç oyuncu oldu.

Leverkusen'de tarihi bir sezon geçiren genç yıldız, bu sezon 49 maçta 18 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

HER ŞEY TEK MAÇA SIĞDI

Ayrıca Almanya-İskoçya mücadelesi Avrupa Şampiyonası tarihinde kırmızı kart, penaltı golü ve kendi kalesine atılan gole sahne olan ilk karşılaşma oldu.

KROOS 84 YIL SONRA BAŞARDI

Opta'nın verilerine göre ise; skoçya maçında denediği pasların %99’unda isabet sağlayan Toni Kroos (101/102), Avrupa Şampiyonası’nda detaylı veriye sahip olduğu 1980’den bu yana bir maçta en az 100 pas girişiminde bulunan oyuncular arasında en yüksek yüzdeye ulaşan isim oldu.